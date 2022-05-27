双汇与湖南卫视签约 以美味推荐官身份入驻《向往的生活》

5月26日，双汇与湖南卫视综艺节目《向往的生活》在海南昌江正式签约，以美味推荐官的身份入驻《向往的生活》第六季。

据悉，《向往的生活》以简单质朴的形式、清新的风格，向全国观众展现了新时代下“采菊东篱下，悠然见南山”的生活意境。据介绍，《向往的生活6》自4月29日开播以来，便稳稳获得同时段卫视收视冠军，最高收视2.65，话题度亦居高不下，多次登顶全网热搜，呈现顶级国民度和硬核影响力。此次双汇牵手《向往的生活》，旨在共同传递时尚现代的生活态度，展现多场景下人们对健康美味、轻松便捷的美食追求。

本次战略合作，双汇以美味推荐官的身份正式入驻《向往的生活6》，双方将亲密携手、战略同频，用美食传递健康轻松、至简至真的生活态度，与全国观众一道探索、发现美好幸福生活的新方式。签约现场，双汇发展营销公关副总裁周霄表示，双汇秉承“好食材成就好产品”的理念，始终把消费者的安全与健康放在首位，打造从源头到餐桌的食品安全，致力于让家庭烹饪更便捷、更美味、更安心、更健康。

据介绍，双汇在为国人解决健康美味、方便快捷的美食命题中，始终追求精益求精，不断针对不同消费场景研发高品质产品，与时俱进推出了一系列新产品。

双汇相关负责人表示，消费者对美好生活的向往，始终是双汇作为中国肉类民族品牌的奋斗目标。未来，双汇将继续在产品研发、营销创新、市场开拓等方面持续发力，用行业领先的创新力、过硬的产品力、优质的消费体验，持续引领行业高质量发展，满足消费者对美好生活的向往。