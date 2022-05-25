新版变应性鼻炎指南发布 可促进规范化诊疗

5月20日，新修订的成人版和儿童版《变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022年，修订版）》发布。

江苏省人民医院耳鼻咽喉科主任程雷教授指出，成人版新指南在《变应性鼻炎诊断和治疗指南（2015年，天津）》的基础上，增加了大量近5年发表在国内外权威学术期刊上的最新研究成果，在变应性鼻炎流行病学、发病机制、诊断和治疗方面均更新了较多内容，添加了环境控制、抗IgE治疗、药物联合治疗策略，详细扩充了免疫治疗的相关内容，与当前变应性鼻炎研究热点和临床重点难点问题紧密结合。

国家儿童医学中心北京儿童医院院长倪鑫教授表示，儿童版新指南在《儿童变应性鼻炎诊断和治疗指南（2010年，重庆）》的基础上进行了大幅度修订，新增了流行病学、发病机制、鉴别诊断等内容，在治疗方面为临床医生提供了更多高质量的循证医学证据，旨在促进儿童变应性鼻炎的规范化诊断和治疗。

专家一致认为，两部新指南均进一步综合阐述了变应性鼻炎的诊断和治疗，制订了最优化的防治措施和疾病管理方案，强调了对疾病本质的认识，以及对患者健康和生活质量的影响，可以更好地规范临床诊疗行为，增强患者对治疗的依从性。