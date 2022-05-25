抗击疫情必须慎终如始（人民论坛）

截至5月24日，上海新增报告感染人数持续下降，已连续9天每天新增低于1000例；北京聚集性疫情和零星散发病例交织，局部地区和重点人群仍有感染传播风险，但总体可控；辽宁、安徽、江西、河南等地疫情已得到有效遏制，疫情形势趋于平稳……近期，全国疫情整体呈现稳定下降态势，近一周以来，全国每天新增本土感染者已经降至1200例以下，波及范围进一步缩小。越是在这个时候，越是要保持头脑清醒，越是要慎终如始，越是要再接再厉、善作善成，不麻痹、不厌战、不松劲，坚决巩固来之不易的防控成果。

形势决定任务。从国际看，全球新冠肺炎确诊病例绝对数量依然居高不下，新冠病毒仍在快速传播，全球疫情尚未出现实质性好转。这导致我国外防输入压力持续加大。世卫组织警告，疫情仍是一个全球性的问题，现在不是从疫情防控中退缩的时候，而是真正加强已经到位的防疫工作的时候。从国内看，虽然近期我国现有本土确诊病例和无症状感染者数量呈现下降趋势，但又有新的本土聚集性疫情发生，疫情防控形势依然严峻复杂，内防反弹任务仍然艰巨。正因如此，我们必须警惕放松论调，严防死守、决不松懈，确保各项防控措施真正落实到位。

行百里者半九十，只要没抵达胜利的终点，就不能轻言成功、歇脚停步。必须清醒认识到，我们面对的是一场世纪疫情，病毒还在不断变异，疫情的最终走向还存在很大不确定性。作为全球当前主要流行的新冠毒株，奥密克戎毒株传播的危害不容小觑。从世界各地报告病例情况看，奥密克戎毒株显示出极强的持续演化能力，迄今已进化出众多亚型，最近又演化出一些新亚型，包括南非研究人员报告的BA.4、BA.5和正在美国迅速传播的BA.2.12.1等。研究显示，对于一些之前感染过奥密克戎亚型毒株BA.1并因此获得免疫力的人，BA.4和BA.5能避开这种免疫力并导致有症状感染，尤其在未接种疫苗人群中，这种现象更显著。有关专家预测，这表明BA.4和BA.5有可能引发新的“感染浪潮”。从这个角度来看，当前国内外疫情防控具有复杂性、艰巨性、反复性的特点，远没有到可以松口气、歇歇脚的时候。

针尖大的窟窿能透过斗大的风。来势汹汹的奥密克戎毒株具有传播速度快、隐性感染等特点，无症状和轻症感染者较多。一旦发生聚集性疫情，感染者的数量会在短时间内大幅度增长。与如此狡猾的病毒较量，任何一个环节、任何一个流程的点滴闪失，都可能给疫情反扑留下缺口、成为疫情传播“放大器”，都可能影响疫情防控的成效。要打赢常态化疫情防控这场攻坚战持久战，我们必须坚决克服轻视、无所谓、自以为是等思想，保证防控节奏不变、力度不减，一刻不放松，一丝不马虎。

慎终如始，则无败事。两年多的抗疫实践深刻启示我们，坚持就是胜利，坚持才能胜利，坚持定会胜利。当前，疫情防控工作正处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段，尤其不能有麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。发扬敢打硬仗、连续奋战的优良作风，从紧从严、从早从快、从细从实落实各项防控措施，我们必能以最小范围、最短时间、最低代价控制住突发疫情，必将夺取这场抗疫斗争的最终胜利。

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 04 版）