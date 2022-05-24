2022“早餐与营养论坛”召开

为了进一步提升全民的早餐科学意识，引导科技界和产业界共创互融、促进产业升级，在2022全民营养周暨5.20中国学生营养日期间，中国营养学会营养健康研究院、中营惠营养健康研究院、组织召开了2022“早餐与营养论坛”。中国营养学会副秘书长、CNS营养健康研究院执行副院长王瑛瑶主持了会议。

中国营养学会副理事长、营养健康研究院副院长杨晓光代表主办方致辞。他表示，此次论坛目的是让更多大众关注早餐营养，会选会烹；希望通过专业与行业的交流，推动早餐食品行业高质量发展，让不同群体有更多符合自身需要的早餐营养健康解决方案；希望全社会以中国居民膳食指南为实践准则，重视和关注早餐营养与搭配。

中国营养学会副理事长、北京大学马冠生做了《中国居民早餐的现状》的报告。他首先强调了吃好早餐的重要意义，每天规律吃早餐者，糖尿病风险下降19％，高血风险下降16%。马冠生认为，中国居民早餐现状最大的问题是学生早餐营养质量不足。

中国疾控中心营养与健康所研究员张倩解读了中营惠营养健康研究院编撰的《中国居民早餐行为白皮书》，她强调早餐应包含谷薯类、蔬菜水果、肉蛋类、奶豆坚果类四类中的三类或以上，但数据显示，只有44.8%调查对象早餐食物种类达到三类及以上，其中食用奶豆坚果类和蔬菜水果的比例较低，仅为49.3%和42.2%。对于早餐食物的选择，公众首先考虑快捷方便和注重营养，而为中小学生准备早餐时，注重营养的比例从53.1%增加到83.6%。

中国营养学会保健食品分会副主任委员、中国疾控中心营养与健康所研究员王竹在《低GI食品在早餐场景的健康意义及应用》专题报告中指出，节律乱引发很多疾病问题，包括肥胖/高甘油三脂血症、葡萄糖耐受异常、肠道功能失调、心血管疾病等。食物中碳水化合物、食物成分、食物的理化特性（如淀粉结构、食物颗粒大小、加工烹饪方式等）都会营养食物血糖应答的可能因素。依据科学研究选择适宜的食物原料、做好食物组合，比如早餐主食中选择燕麦、藜麦等全谷物与常见的精制谷物进行搭配有利于人体血糖控制，获取长期的健康效应。

圆桌对话环节，食品营养领域的专业机构和知名企业的嘉宾，围绕“预包装食品的早餐营养解决方案”分享了各自早餐食品开发、聚焦的营养需求及推广经验，并一致认为无论是传统早餐还是西式便捷早餐，市场广阔，聚焦国人营养需求，大有可为。

论坛期间举行了“早餐营养白皮书”项目启动仪式，王瑛瑶和上海妙可蓝多食品股份有限公司执行总裁任松先后阐述了“奶酪营养与研究创新中心”的工作成效及项目背景意义。该项目作为2022年度中心工作内容之一，将以新版膳食指南发布为契机，针对居民早餐现状，依据营养科学原理和科学证据，为不同年龄人群提供早餐营养建议和健康个性食谱，并指导居民进行健康食物选择和平衡膳食设计、提升国民早餐营养搭配意识，从而保障早餐质量，助力国民营养。

《中国居民早餐行为白皮书》调查显示，71%的受访者认为养成每天吃早餐的习惯对健康大有益处，但分别有18.4%和29.7%的受访者在工作日和周末因时间不够等原因无法每天按时吃早餐。中国消费者早餐食品总消费2015年为1.334万亿元，有机构预计2021年为1.948万亿元，在外食用早餐市场销售额约8400亿元。本次会议阐述了国人早餐现状与需求，以食品企业的创新为核心，多方面、多角度地探究解决国人早餐饮食结构问题之道。