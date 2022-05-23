国家卫健委：60岁以上老年人完成全程接种2亿1723.2万人

人民网北京5月23日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，根据国务院联防联控机制部署，目前继续指导各地积极稳妥推进新冠疫苗接种工作，截至5月22日，全国累计报告接种新冠疫苗33亿7109.6万剂次，接种总人数达到12亿8894.7万，已完成全程接种12亿5487.5万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的91.42%、88.01%。完成加强免疫接种的有7亿7138万人，其中序贯加强免疫接种3589.6万人。60岁以上老年人接种覆盖人数达到2亿2918.7万人，完成全程接种2亿1723.2万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的86.8%、82.3%。完成加强免疫接种1亿6690万人。

雷正龙表示，新冠疫苗接种工作总体进展顺利，目前全国疫情形势仍然较为严峻复杂，新冠疫苗接种在预防重症和死亡等方面有明显效果。近日，对各地进行了再部署、再安排，要求各地进一步加强疫苗接种的组织实施，加强宣传动员力度，积极推进老年人的疫苗接种，力争做到应接尽接。