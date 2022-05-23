国家卫健委：立足于“防” 避免短时间内造成大量人群感染

人民网北京5月23日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，本轮疫情中重症救治情况如何，近期部分地区疫情得到缓解，救治能力和效率有哪些变化？

对此，医政医管局监察专员郭燕红表示，当前流行的奥密克戎变异毒株的传染性更强、传播速度更快，加上一定比例的感染者没有症状，所以它的传播很隐匿。这样的情况下，一旦发生聚集性疫情，在短时间内感染者的数量会激增。随着感染者数量的大幅度增加，一些老年人和有基础疾病的脆弱人群，不仅感染后易发展成重症，而且因为有基础性疾病，也对医疗救治带来了比较大挑战。

“对于患者的医疗救治，我们始终秉承'人民至上、生命至上'理念。”郭燕红强调，在救治过程中，对所有患者要做到应收尽收、应治尽治，既要保证患者救治，又要保障感染者不会对周边人群造成感染。

郭燕红介绍，为了保证重症患者的救治，首先要加强定点医院建设。普通型、重型、危重型和有重症风险的患者需要收治到定点医院，所以定点医院的建设是非常重要的。因此要求各地在确定定点医院时，一定要选择综合能力强、救治条件好、管理水平高的医院作为新冠肺炎的定点医院。同时，考虑到重症的发生，有一些患者既有新冠肺炎的感染，还有多种多样的基础性疾病，因此要求定点医院适当增加ICU床位资源，让把重症、危重症以及有重症高风险因素的患者都能够及时收治到ICU病房进行监护。此外，要配足配齐重症救治的设备设施和医疗力量，特别是提高医务人员救治能力，满足重症患者救治需求。

第二，规范化诊疗。现在诊疗方案已经修订到第九版，这是根据临床中的实证经验，不断地把这些经验和循证依据纳入到诊疗方案中，特别是有一些新药物的研发审批后，都及时纳入到诊疗方案中。现在要求各地在救治过程中要严格按照九版诊疗方案进行救治。一方面，坚持救治过程中关口前移，特别是对于看似是轻症但是有高危因素的这些人群，要加大预警指标的监测。同时中西医并重，更好地保证治疗效果。此外，在治疗过程中既要治疗新冠肺炎，同时也要治疗基础性疾病，因此特别注重“一人一策”、多学科诊疗。另外，对患者加强心理支持、营养支持以及相关对症治疗也是非常重要的。这些措施在各地救治过程中都得到了很好的落实，而且也取得了积极的效果。北京的疫情，先后累计有2例重症，经过精心的救治，2例重症都取得了很好的救治效果，已经转为普通型和轻型。

郭燕红强调，我国是人口大国，同时老龄人口众多，是世界上拥有老龄人口最多的国家。我国地区发展不平衡，医疗水平、医疗资源在区域间、城乡间也是不平衡的。因此，对于疫情的防控必须要坚持立足于“防”，因此要把防控的一些措施，比如早期发现患者、进行核酸检测，早期的对于密接人群的判定和隔离等等这些“防”的政策，必须从快从严从实落实好，才能够避免短时间内造成大量人群感染，从而避免出现比较多数量的重症甚至死亡病例。因此，这些防控措施必须要立足于“防”。

同时，郭燕红表示，在疫情防控当中，个人的责任也应该履行到位。公众的防控责任中，比如日常戴口罩、勤洗手、常通风、减少聚集，也是减少感染的有效措施。特别是针对老年人和有基础疾病的人，在疫情发生时应尽量要保护好自己免受感染。同时，接种疫苗仍然是防重症的有效措施，因此鼓励大家能够积极地接种疫苗，有效地保护好自身健康，避免重症的发生，减少对人民群众健康的损害。