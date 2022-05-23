从“吃得好”转向“吃得对” 国民营养正逐步升级

5月15日至21日是第八届全民营养周，今年的传播主题是“会烹会选 会看标签”，而“膳食新指南 健康常相伴”成为全民营养周宣传口号之一。

“膳食新指南”是中国营养学会不久前发布的，即《中国居民膳食指南(2022)》(以下简称《指南》)。在这一《指南》中，呈现了一些新变化。对此，业内人士认为，这反应出全民营养事业的发展，国民饮食正在从“吃得安全”向“吃得健康”转变。

新版膳食指南出炉 深海鱼类亮相

青岛大学营养学首席教授、营养与健康研究院常务副院长李铎介绍，《指南》是自2016年版本发行以来，居民膳食指南的最新修订版本。其中，三文鱼作为富含优质不饱和脂肪酸Omega-3的深海鱼首次出现在膳食指南中。《指南》显示，我国居民鱼虾类平均摄入量为24.3g/天，多年来没有明显增加。在充分评估鱼类与健康的科学评价证据等级基础上，《指南》提出了增加鱼虾类摄入的建议，这对优化动物性食物消费结构，优化中国居民膳食短板具有重要意义。

谈及Omega-3对人体的营养价值，李铎解释说：“Omega-3多不饱和脂肪酸有着重要的生理功能，也是人体细胞膜结构的主要和关键成分。膳食Omega-3脂肪酸摄入不足，可能会导致人体组织细胞膜中Omega-3脂肪酸降低，增加与炎症相关的心血管系统及代谢性疾病风险。我们推荐儿童能每周至少使用两次以上鱼和其他海产品，当然最好是油鱼，例如三文鱼、金枪鱼或沙丁鱼等，不仅可以提供丰富的Omega-3多不饱和脂肪酸，还能提供优质蛋白等。”

佳沃集团董事长陈绍鹏认为，新版膳食指南的发布是“国民营养大事件”。它不仅为消费者提供个人营养及膳食导向，对于食品产业的发展也会起到引导作用。三文鱼等深海鱼进入《指南》，将推动其从“小众蛋白”到“国民蛋白”的升级，帮助消费者建立从膳食的“食物平衡”到更全面的“营养素平衡”健康理念升级。

“随着社会经济发展及生活方式的变化，我国居民饮食从‘吃得饱’到‘吃得好’，正逐步向‘吃得对’转变，居民健康理念正在不断升级”。陈绍鹏表示，《指南》提出以东南沿海一带膳食模式代表我国“东方健康膳食模式”，希望发挥健康示范作用，有更好的指导性。陈绍鹏从三个维度介绍了对“东方健康膳食模式”的理解：一是强调营养结构更加多元，讲究七大类营养素的平衡；二是认识各类营养素的重要性，特别是要提高大众对微量、超微量元素及植物化合物的重视程度；三是重点加强抗氧化物、Omega-3和膳食纤维三大类营养素的摄入。

明确需求制定标准 推动国民营养升级

中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员王竹认为：“与发达国家相比，我国儿童在深海鱼摄入量方面有较大的差距，这也导致了优质蛋白、不饱和脂肪酸、维生素A、维生素D、维生素E等重要营养素摄入不足。”王竹提出，指导儿童合理膳食、改善儿童健康状况，可从调整饮食结构入手，例如让孩子合理摄入脂肪，增加摄入富含Omega-3的深海鱼类。

对于国民营养升级所带来的新消费需求，陈绍鹏介绍，正是看到了国民营养膳食结构改善的必然趋势，佳沃集团发展以海产品为核心的动物蛋白产业，满足人民美好生活中对于深海蛋白、尤其是多脂深海鱼的消费需求。“传统意义上的膳食平衡强调的是不偏食，讲究食物的多样化。而佳沃致力于推广‘精准营养’理念，根据人体所需营养元素，‘逆向’选择更多富含该类营养元素的食物。”陈绍鹏介绍：“我们致力于推动‘国民蛋白’的升级。一方面，佳沃在食材供应链上进行全球布局，从生产供给侧控制和把关，为国民保障高品质、高营养的食物食材的供给；另一方面，也在新食品研发领域不断加大投入，提出‘新食材’‘新工艺’‘新颜值’‘新即食’理念，通过科技创新实现食材营养的高程度还原，通过产品设计升级让消费者更加便捷地享受美食、获得营养，不断满足国民美好生活的多样化、多层次高品质需求。”

中国农业科学院研究员戴小枫提出，推动国民营养升级，首先要明晰国民精准营养需求及营养生理代谢特征，制定更适合中国人体质的营养膳食模式及标准。同时，要注重研究不同人群的营养需求，建立完善人体健康数据库。针对食材进行普查，建立一个从营养学和健康学角度进行充分评价的食材数据库。在此基础上探索实现针对于每一个人的全生命周期、实时在线的精准营养服务和管理。

以创新促进产业升级 多举措助力健康中国

据了解，新版《指南》是近百名专家对营养和膳食问题的核心意见和科学共识，将为全体营养和健康教育工作者、健康传播者提供权威的科学证据和资源，在落实健康中国行动中发挥重要作用。而食品行业作为推动国民营养健康的重要力量之一，也需在高品质产品供应、先进膳食营养理念推广等方面积极探索实践。

戴小枫认为，人民日益增长的美好生活需要，推动着肉蛋奶、鱼果蔬等消费需求增长和营养健康升级，也驱动着农业、食品业创新发展。健康中国建设及国民营养升级大背景下，相关产业逐渐呈现出以营养健康为标志，以科技创新为动力的发展态势。他建议，相关政府部门、学术机构、食品产业等应充分挖掘中华美食、菜肴、菜谱的营养健康智慧和全国各地独具特色的饮食文化，在此基础上大力发展相关食品工业技术，形成特色支柱产业。此外，要立足精准营养未来发展趋势，以创新科技手段不断满足个性化精准营养需求。

陈绍鹏认为，从宏观角度讲，在健康中国战略以及大食物观背景下，在全球范围内为国民挑选更好的优质食材，无论是通过海外投资控股的方式，还是国产化种植养殖的方式，都是未来很长一段时间的新农业增长点。他提到，佳沃对于自身产业定位的一个关键词就是“补缺”，例如，针对早期抗氧化物等营养素在国内食物供应链中较为缺乏的问题，佳沃积极布局全球范围内的优质蓝莓资源，并大力推进国内种植。目前佳沃在云南的蓝莓产业已成为全球优质产区代表之一。针对深海海洋蛋白在国民饮食结构中的缺乏，佳沃近年来重点打造包括三文鱼在内的深海海洋蛋白产业，致力让全球范围内的高品质深海鱼类产品更便捷、更广泛地走进居民餐桌。

学校作为儿童青少年主要生活学习场所之一，做好营养膳食教育和管理工作尤为重要。对此，陈绍鹏分享了“家校共建”强化定量营养饮食的佳沃智慧校餐方案。该方案通过数字智能化运营管理，实现营养均衡校餐供应，可提供家校互联、互联网+明厨亮灶、食品安全、食材溯源、精准营养数据分析等全流程校园餐饮服务。此外，佳沃还建立了精准营养研究院，并与中国营养学会、中国儿童中心等专业机构合作，致力于为食品产业高质量发展提供科研动力，助力国民实现营养健康生活。