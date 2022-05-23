中国康希诺新冠疫苗获世卫组织紧急使用认证

本报5月22日电 （记者张朋辉）世界卫生组织日前宣布，由中国康希诺生物股份公司研制的重组新冠疫苗克威莎正式通过世卫组织紧急使用认证。这是继国药和科兴疫苗后，第三款通过世卫组织紧急使用认证的中国新冠疫苗。

世卫组织在一份声明中表示，按照世卫组织紧急使用认证程序，已对康希诺新冠疫苗的质量、安全性、疗效、风险管理规划、方案适用性和现场生产情况完成评估。“由世卫组织召集并由世界各地监管专家组成的紧急使用清单技术咨询小组确定，该疫苗符合世卫组织针对新冠病毒的防护标准，并且该疫苗的益处远大于风险。”

世卫组织说，该疫苗对预防新冠有症状感染的有效率为64%，对预防新冠重症的有效率为92%。

康希诺疫苗早前已接受世卫组织免疫战略咨询专家组的审核，该专家组建议在所有18岁及以上年龄组中使用单剂量0.5毫升的康希诺疫苗。

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 03 版）