世界卫生大会聚焦新冠疫情及健康与和平

新华社日内瓦5月22日电（记者刘曲）第75届世界卫生大会22日在瑞士日内瓦开幕，这是新冠疫情暴发两年多来首次线下举行世卫大会。除新冠疫情外，本届大会还将聚焦如何在全球冲突增加的背景下推进公共卫生和健康事业，以及加强世界卫生组织针对突发卫生事件的准备和应对等议题。

虽然与今年1月奥密克戎毒株感染高峰时相比，目前各国向世卫组织报告的新冠确诊病例数明显下降，死亡病例数也降至2020年3月以来最低，但世卫组织总干事谭德塞在开幕致辞中一再强调，新冠疫情“除非在世界各地都已结束，否则在任何地方都不会结束”。

谭德塞表示，各国应尽快实现世卫组织设定的70%疫苗接种覆盖率目标，同时优先为所有卫生工作者、60岁以上及其他高危人群接种疫苗；所有国家应保持疫情监测和基因测序工作，并做好准备在必要时重新引入和调整针对疫情的公共卫生和社会措施。

新冠大流行并非当今世界面临的唯一危机。本届大会将以“健康促和平，和平促健康”为主题，讨论发生在阿富汗、埃塞俄比亚、索马里、南苏丹、叙利亚、乌克兰和也门等国的人道主义危机。

据世卫组织数据，仅今年以来，世卫组织已核实在14个国家和地区发生了373起针对卫生设施或人员的袭击事件，造成154名卫生工作者和患者死亡、131人受伤。谭德塞说：“袭击卫生工作者和卫生设施违反了国际人道主义法，也是对健康权的攻击。”

本届大会为期7天，预计将是讨论议题和通过决议数量最多的世卫大会之一。大会还将选举新一任世卫组织总干事，谭德塞目前是唯一候选人。