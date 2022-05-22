上海：若区域内无封控管控区，可视作低风险地区解除防范区

封控区、管控区要符合什么样的条件才能调整为防范区？防范区怎么才能变成低风险地区？后续又有哪些防控措施？

在5月22日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，为持续巩固防疫成果，接下来分两个阶段进一步做好社区疫情防控工作。

第一阶段：目前至5月31日，单日新增阳性感染者数进一步减少，不断缩小封控区和管控区范围。

其中，封控区如连续7天无新增阳性感染者调整为管控区，后续连续3天无新增阳性感染者调整为防范区；如出现阳性感染者，封控区调整时间重新计算。

管控区如连续7天无新增阳性感染者调整为防范区；如出现阳性感染者，管控区调整为封控区。

防范区如无新增阳性感染者不作调整；如出现阳性感染者，按照国家有关标准，综合阳性感染者数量、区域分布、疫情风险等划定疫情中高风险地区范围。

第二阶段：全市实施疫情风险地区划分，若区域内无封控区、管控区，则该区域可视作为低风险地区，解除防范区。

原则上，疫情中高风险地区以居民小区、自然村、单位等作为最小划定范围，可适当扩大至毗邻风险区域。

区域内14天内累计报告10例及以上阳性感染者，或发生2起及以上聚集性疫情，该区域划定为疫情高风险地区。

区域内14天内累计报告不超过10例阳性感染者，或发生1起聚集性疫情，该区域划定为疫情中风险地区。

中高风险地区14天内无阳性感染者报告，该区域转为疫情低风险地区。

至于后续社区管控方案，赵丹丹介绍，在“三区”管控措施方面，封控区封闭管理期间实行“区域封闭、足不出户、服务上门”。管控区实行“人不出小区（单位），严禁聚集”。防范区实行“强化社会面管控，严格限制人员聚集规模”。

在划定为疫情中高风险地区后，将实施14天封闭管理，人员足不出户，服务上门；每天进行1次核酸检测。区域内报告最后一例阳性感染者后，如连续14天无新增阳性感染者，该区域降为疫情低风险地区。