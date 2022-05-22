上海嘉定创建“无疫小区”2760个，覆盖全区逾八成人口

在5月22日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，嘉定区副区长王浩介绍，自本轮疫情以来，嘉定区积极推进“无疫小区”创建，目前已创建2760个“无疫小区”，覆盖162.4万人，占全区实有人口的86.3%。其中，嘉定镇街道和新成路街道已实现“无疫小区”全覆盖，居民可在辖区内自由出行。计划到6月上旬，全区所有小区创建为“无疫小区”，实现“无疫城区”建设目标。

王浩介绍，对于“无疫小区”的管理，主要采用如下方式：

一是严格创建标准。围绕巩固扩大社会面清零目标，聚焦社区防控关键点，制定“六个规范、六个加强”“无疫小区”创建标准。在创建过程中加强服务保障、物资储备、核酸（抗原）检测、疫苗接种、信息维护，来确保“无疫小区”的出入管理、健康监测、个人防护、快递管理、清洁消毒、垃圾处置等各项防控措施落实到位。

二是居民广泛参与。坚持依靠群众、发动群众、服务群众，共同守护家园。一方面，提升居民疫情防控政策知晓度。我们建立了“区疫情防控政策中心”实时共享平台，打通信息传递最后100米，方便居民第一时间掌握防控政策。另一方面，提升居民社区防控参与度。建立社区防控体系，全区构建2555个小微网格，明确网格长和信息收集员、物资保供员、配药送医员、网格巡逻员、保洁消杀员等工作岗位和职责，招募社区志愿者参与“无疫小区”建设，来织密织牢社区防控网络。

三是提升社区治理水平。在本轮疫情中，我们看到广大居民自发组织、团结一心、守望相助、抗击疫情，守护大家共同的家园。“无疫小区”创建与居民密切相关，是加强社会治理的重要内容。下阶段，我们将构建自觉自律的自我健康管理机制，倡导人人都是疫情防控第一责任人，不断加强社区防控工作，提升社会治理水平。