上海金山政务服务场所逐步恢复服务

5月22日上午9时，上海市金山区吕巷镇、石化街道、高新区等社区事务受理服务中心有限恢复线下窗口服务。金山区各类政务服务场所也在分批次逐步恢复线下服务。

作为政府为群众办事的一线窗口，金山区各街镇社区事务受理服务中心先行先试，提前做好场所分类、人员到岗、防疫物资储备等准备工作，在加强疫情防控措施的基础上，加快有序恢复线下服务的步伐。

根据安排，6月1日前，金山区社区事务受理服务中心统一开放时间为：周一至周五为上午8:30-下午16:30（其中，中午12:00-13:00开展消毒防疫工作，暂停对外服务），周六、周日及法定节假日为上午8:30-11:30。全员核酸检测日当天暂停对外服务。考虑到疫情期间积压的办事需求，中心将在原有对外开放服务时间的基础上，根据实际情况为群众提供延时服务。6月中下旬以后，所有受理中心全面恢复正常服务，届时，窗口接待和各类政务服务事项均可受理。

据了解，金山区行政服务中心计划于5月25日开始有限恢复线下窗口服务。为有效减少人员聚集，防止可能产生的疫情风险，对前来大厅办事的一般要求事先预约，各政务服务场所建立了办事预约制度，通过线上或电话等方式实行“预约办”，合理安排预约办理时间段、预约办理人员数量，有效控制大厅办事人数。对于能够线上办理的业务，倡导办事人员通过“网上办”“掌上办”“寄递办”等非接触办理方式办理业务。

下一步，金山区将在有序逐步开放更多的政务服务窗口，助力复工复产复市。