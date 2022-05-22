大江东｜抗疫没有局外人，看民企踊跃参与大上海保卫战

【“特殊精神 特殊担当”——上海抗疫系列故事之七十三】

黄浦江边，全国最繁忙的金融中心静了下来，拥有2500多万人口的上海突然按下“暂停键”——近两个月，上海经受了武汉保卫战以来最为严峻的防控考验。

特殊时期，需要特殊精神、特殊担当。广大民营企业没有把自己当成局外人，他们闻疫而动，充分利用资源优势和专业特长，为上海抗疫及保供工作贡献力量。企业家们积极协调资源，捐款捐物，参加各类志愿服务……留下一个个感人的抗疫故事。

主动请缨，到疫情“风暴眼”去

5月18日中午1点，完成当天2.4万人次核酸采样后，浙江通策医疗援沪医疗队的队员们拖着疲惫的身子，回到驻点酒店。脱掉防护服，摘掉面罩，队员黄丽蓓的手臂上、脸上的小红点全部显露出来。过去的20天，这位24岁的杭州姑娘和同事们一直奋战在上海抗疫一线。

浦东新区北蔡镇、三林镇有较多居住环境复杂、卫生条件较差的“城中村”，堪称是这次上海疫情中的“风暴眼”——有些村感染者超过20%，个别村委因为感染和密接几乎“团灭”，北蔡、三林镇政府曾一度因疫情被封。一开始有些措不及防，医务人员紧缺，全员核酸采样经常完不成任务，增加了疫情扩散风险。

雨夜里，通策医疗援沪医疗队仍在进行核酸采样

关键时刻，根据上海市浙江商会发布的支援信息，浙江通策医疗公司董事长吕建明直接指挥，迅速从杭州、宁波、西安、武汉等地调集两批共102名医护人员，紧急驰援上海。4月27日、28日两天，两支队伍直接开进疫情最为严重的三林、北蔡两镇，支援核酸采样。领队潘凌峰说，这20天，通策医疗援沪医疗队共完成47.7万人次的采样工作。

在集团董事长郭广昌等支持调度下，复星医疗也在48小时内召集了佛山、深圳、安徽三家医院30人，组建援沪医疗队，于4月30日晚抵达北蔡。这支清一色的“娘子军”，平均年龄不到28岁。5月1日至今，这支医疗队覆盖北蔡各公寓、酒店、旅馆、企业以及流动采样点等共385个点位，完成近16.9万人次的核酸采样。

复星医疗援沪医疗队队员在核酸采样

来自佛山复星禅诚医院的汪敏是00后，年纪虽小，已有过支援佛山和深圳抗疫的经验。她和同龄队友出任务时，总抢着“难点”上，有时坐在皮卡车斗里，有时爬到大棚上，隔着铁皮围栏给居民采样。5月18日中午，气温陡升到30℃，坐在皮卡车车斗里的汪敏和队友在7个流动核酸采样点间转场，完成了567人份的核酸采样任务，汗水早已浸透衣裤。

“疫情当前，穿上白大褂，都是冲锋的战士。与时间赛跑，与病魔较量，在大上海保卫战中，我们必须彰显民营医疗机构的社会责任。”新虹桥国际医学中心负责人杨杰说，接到任务，该中心立即与各民营医疗机构联系，当天就动员了美中嘉和、根本医疗等5家机构108人到浦东进行支援。

“民营医疗力量的加入，迅速扭转了北蔡、三林两地核酸检测的被动局面，有力推动了北蔡、三林拔点攻坚，为浦东新区疫情形势好转做出积极贡献。”负责医疗队联络服务工作的浦东新区组织部副部长戚玉霞说。

“在未来每个阳光明媚的春日，都会记得你们这些曾经与浦东风雨同舟的白衣天使。”在这些医疗队即将完成任务之际，浦东新区区委、区政府分别给每支民营医疗队发出了感谢信。

“缺什么，我们给！”捐资捐物“捐”医院

“缺什么，我们给！”当一个个需求发布出去后，立即得到众多民企的回应。

5月8日，崭新的8辆电动三轮车和16辆电动车从江苏常州发往浦东新区曹路镇。了解到曹路镇8个城中村急需两轮和三轮电动车运送防疫保供物资，上海市江苏商会会长单位月星集团第一时间采购车辆。

北蔡镇有一张“企业与居村结对”表，上海市浙江商会72家成员企业分别与北蔡镇的72个居村进行对口支持，一线抗疫需要什么，企业就提供什么。在北蔡案例的启发下，结对的做法被复制：长江商学院上海校友会相关企业与浦东三林镇结对，上海市江苏商会相关企业与浦东其它重点城中村结对。

“城中村居民因隔离要求，急需便携式马桶。”4月15日，正当北蔡抗疫战斗激烈之际，上海市浙江商会的成员企业给北蔡城中村送来大批便携式马桶。之后，根据需要，浙江商会又为北蔡、三林等采样队员提供采样套装。

“头发长了，没人理。”当一线防疫人员的这个诉求传到长江商学院上海校友会时，会长周忻立即行动。5月20日，长江商学院EMBA35期校友毛伟芳的“维沙企业”向三林、北蔡派出理发师，为志愿者和一线防疫人员理发。

“维沙企业”理发师为志愿者和一线防疫人员理发

缺定点医院，那就把新开张的非公医院拿出来，按照“三区两通道”的要求立即改造病房，成立疫情防控领导小组，抽调80余名精锐组建救治团队……4月14日开始，位于新虹桥国际医学中心、开业运营仅4个月的上海览海康复医院，仅用3天，就把原本建设规划床位200张的康复专科医院，升级改造为符合要求的500张床位规模的定点医院。一个多月来，览海康复医院工作人员轮班进入“红区”，与各地援沪医护人员并肩助战。

挺身而出，民营企业家冲在抗疫一线

早在3月31日，总部在苏州的恒力集团就成立了以董事长陈建华为总指挥的“恒力集团上海抗疫物资联络指挥办公室”，并设立了协调组、医疗物资采购组、生活物资采购组、运输组等，立刻在全国范围内征集货源，筹集各类物资，组建运输车队。

恒力集团支援上海的抗疫物资启运

4月2日，第一批1000吨大米从黑龙江出发，日夜兼程，前往上海；4月3日，一辆冷藏车配送120吨优质冷鲜猪肉，从安徽出发运达浦东；4月5日，第一批1000吨挂面、100万只口罩和2万套医用防护服，从恒力捐献上海抗疫物资仓库启运；更有大量蔬果从山东发出……一个多月以来，恒力集团将价值1.2亿元的抗疫和保供物资，源源不断送往上海。

出来送外卖，小区回不去，饿了用凉水和着方便面干吃……说起前阵子“露宿街头”的经历，“饿了么”小哥张志强的泪水直打转。4月28日，张志强来到“小哥驿站”，心都暖了：设置了免费核酸检测点，行军床、被子、热水、洗漱用品一应俱全，饭菜也免费提供，“驿站很贴心，如果下雨降温，还会准备一杯热气腾腾的姜糖水”。疫情期间，位于浦东新区锦瑞路的青少年活动中心“小哥驿站”，成了数百位快递小哥临时的家。

免费提供食宿和核酸检测的“浦东快递小哥驿站”

这家“小哥驿站”是在浦东新区政府支持下，由上海“企业家抗疫帮困志愿者大队”的企业家出资建立的，发起者是浦东新区企业联合会会长朱永兴。他说：“特殊时期，我们民营企业家要发扬社会责任感，积极投入到抗疫一线，帮政府和社会做一点力所能及的事情。”为了更方便抗疫，朱永兴甚至住进了办公室。

战“疫”中，还有不少民企主要负责人在一线冲锋。

捐赠价值1300多万元抗疫物资，派出近千名人员担任志愿者……3月中旬以来，上海市浙江商会会长、均瑶集团董事长王均金，在集团迅速成立“抗击疫情专项行动小组”，担任组长直接指挥，人、财、物、力协同调度，星夜驰援。

上海山南勘测设计有限公司是浦东金桥一家高新技术及科技小巨人企业，疫情发生后，董事长王延华发出致公司同仁的倡议书，号召“每一位山南人自助自保、尽职尽责”。从3月28日至今，山南公司员工参与志愿者服务超过1500人次。

“在沪民企支援上海，义不容辞。”上海市江苏商会会长、月星集团董事长丁佐宏说，上海是众多民企的总部或国际总部所在地，民企支持上海抗疫，让上海早日回归正常，也将为企业创造更好的发展环境。

“民企是自己人，抗击疫情没有局外人。这个春夏发生在上海的故事，为企业和地方‘共抗疫情、共谋发展’留下了动人注脚。”浦东新区北蔡攻坚专班相关负责人说。

（图片均为受访者提供）

（来源：人民日报中央厨房-大江东工作室）