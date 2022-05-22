守护患者的“生命线”

疫情期间，群众就医买药一直是“急难愁盼”问题。

本轮疫情发生以来，青海大学附属医院1800名医护人员驻守医院，坚守岗位，将疫情防控和正常医疗服务保障工作放在同等重要的位置，进一步细化工作方案，科学区分患者人群，合理设置缓冲区，实施精细化分类服务，为老人、儿童、孕产妇、急危重症患者开通绿色通道，坚决保障好疫情期间群众正常就医需求。

血液透析中心：确保每一名患者都能得到及时有效的治疗

一大早，血液透析中心主任巴应贵就在为这天要从西宁市管控区、封控区、防范区前来透析的几名患者挠头，电脑屏幕上是最新的西宁市“三区”划分情况表。“不少患者根本不清楚他们属于哪个‘区’，还要根据他们报备的地址再确认一遍。”巴应贵说。

即便是在疫情期间，血液透析中心每天依然有100多名患者要来透析，其中老年人占了一半，最大的年龄超过80岁。据了解，透析患者一次没有及时透析，就有可能引起心慌、胸闷，甚至心衰、死亡。对巴应贵来说，疫情期间如何确保每一名患者都能得到及时有效的治疗，是他的头等大事。

“上午50多名透析患者，下午50多名透析患者。”这是一直以来血液透析中心的常态。在长达四五个小时的透析过程中，医护人员要严格按照疫情防控要求操作，不仅要确保病人的安全，还要确保医护人员的安全。为此，两班倒的常态在疫情期间被打破。

“12人四班倒，连班、通班守护患者‘生命线’，今天就有4个从‘三区’来的病人。”巴应贵把他们分成了两拨，一拨在20点到0点透析，另一拨在翌日凌晨1点到5点，中间还要留一个小时进行机器清洗和消杀。

“这样安排是为了把他们跟其他安全区域来透析的患者分开，医护人员也会全程穿戴防护装备，确保大家的安全。”巴应贵解释说。可这也就意味着今天科里有人要加班。自疫情发生以来，血液透析中心仅有的10名护士和两名医生就一直住在科里，加班加点至深夜、超负荷运转早已成为常态。

产科：“跑步迎接新生命”

“病房已经住满了，疫情期间产科跟平时一样忙。急危重症孕产妇像妊娠期高血压、先兆子痫等一个接一个，明显比平时要多。”护士肖海雪一路小跑着说道。

“在产科，所有人都在跑，从早到晚，根本停不下来。”肖海雪边跑边说，就是好不容易停下来，也是在病房给新手妈妈指导母乳喂养，协助办理出入院手续，整天忙得团团转。

产科的特殊性在于，分娩到来不分季节不分昼夜。肖海雪说，目前产科病房有将近30个孕产妇，每天要迎接十四五位新生儿的到来。这是个充满希望的地方，一个个小生命为疫情的阴霾带来一缕缕曙光，也给人增添了无穷的力量。

“人手不够，年轻护士挑大梁。”由于科里一部分医护人员被抽调去核酸采集，科室工作量却丝毫未减，去年刚入职的年轻护士马玉婷挑起了大梁。

产后乳腺疏通、擦洗、接手术病人、打点滴……马玉婷忙得不可开交。疫情期间，院内医护人手紧张，一个人恨不得掰成两个用。从早上8点接班到18点下班，马玉婷没有休息时间，中间只有短暂的午饭时间可以缓口气。

“科里年长的护士作息时间都跟我一样，我没有理由不努力做到更多。”马玉婷说。唯一不一样的是，马玉婷已经怀孕11周了，前几天刚发现。孕早期的症状让她的脸色有些蜡黄。丈夫来电话反复叮嘱“少跑些”，可是患者和家属一声招呼，她就把丈夫的嘱咐抛在脑后，小跑着赶了过去。

急救中心：“不能因为核酸耽误病人的病情”

急救车呼啸而来，这已经是青海大学附属医院急救中心救护车今天的第20次出诊了。一名消化道出血的患者被紧急送往抢救室。

“平时最多八九趟，疫情期间救护车出诊次数最多一天能达到20趟。”急诊外科、急救中心接诊部副主任李琳业说。

受疫情的影响，白天的急诊大厅里没有了往日的熙攘，前来就诊的患者寥寥。可是一到晚上和凌晨，患者明显增多，“昨天晚上救护车出诊11趟，10名患者收住院，又从外院转入了4名患者。”李琳业仔细地算着出诊量说，疫情期间重症患者明显增多了，而且患者的病情多是危急重的，特别是消化道出血、脑梗的患者明显增加，对急诊工作提出了更高的要求。

疫情暴发以来，青海大学附属医院急救中心有一个原则——“不能因为核酸耽误病人的病情”，尽管这会增加医护人员的暴露风险。

据急救中心接诊部副主任吴海涛介绍，前两天，他们遇到一名从“三区”送来的心跳呼吸骤停的患者，急需进行气管插管。即便患者来自封控区，他们也没有丝毫犹豫，立即开展紧急抢救，面对可能被感染的风险，仍果断开放患者气道，打开生命通路。

“哪怕病人是‘阳性’我们也会全力进行救治，这是医者的天职。”吴海涛说。

（记者 万玛加 王雯静）