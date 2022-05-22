北京阻断传播再出台四项措施（抓细抓实各项防疫工作）

本报北京5月21日电 （记者朱竞若、王昊男）20日15时至21日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者63例，接连发生的几起聚集性疫情和社会面零星散发病例，增加了疫情防控的不确定性。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组、首都严格进京管理联防联控协调机制召开会议强调，要坚定必胜信心，发扬连续作战、越战越勇的精神，关键时刻工作不掉链子，咬定尽快实现动态清零的目标，从新发病例中找问题、补漏洞，以更快速、更果断、更坚决的措施，守住每一条防线、扑灭每一处隐患，切实阻断疫情传播链条。5月21日，北京再出台四项措施，进一步从严从紧加强社会面疫情防控。

北京市政府新闻发言人徐和建介绍，相关措施主要包括：

一是全面落实重点区域居家办公要求。在朝阳区、丰台区、房山区、顺义区基础上，海淀区实行居家办公，其他区进一步降低到岗率，减少人员流动。确需到岗的，持48小时内核酸检测阴性证明，实行家庭单位“点对点”闭环管理。

二是坚持非必要不聚集。朝阳区、海淀区、丰台区、房山区、顺义区除保障基本生活需求的超市、菜店、餐饮机构（只提供外卖服务）、医疗机构、药店等正常营业外，区域内所有室内文化娱乐和体育健身场所、线下培训机构以及购物商场（超市、餐饮机构、食品店除外）暂停营业。

三是降低人员流动性。朝阳区、海淀区、丰台区、房山区、顺义区继续执行现行公交地铁运营调整措施，其他区新增的封控区、管控区内的公交线路甩站或停运，地铁站点封站，出租车限制区域运营。全市等级景区景点暂停开放，各类公园按照30%限流开放。

四是加强社区（村）和公共场所防疫管理。严格落实人员、车辆出入管理和测温扫码、查验48小时内核酸检测阴性证明等措施。各类单位、大院按照上述政策执行。全市居民减少外出，落实不扎堆、不聚集、加强个人防护等防疫要求。

相关措施暂定实施时间为5月22日至5月28日，并将根据疫情形势动态调整。

“当前，北京防控形势异常严峻复杂，但仍有一些单位、个人落实‘四方责任’不力，甚至故意违反防控政策、突破法律底线，加剧了病毒传播扩散风险。”在5月21日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市公安局副局长潘绪宏通报了多起涉疫案件。其中，中铁十一局三公司聚集性疫情中，中铁十一局三公司某项目乙方施工负责人员刘某某（男，64岁）等人，隐瞒编造行程，违规解除健康宝弹窗，使本应被隔离管控的风险人员，在社会面长时间、大范围跨区活动。刘某某等25人中，20人确诊，造成至少21处点位被封控、900余人被隔离。因涉嫌妨害传染病防治罪，刘某某等4人已被公安机关刑事立案侦查。对案件调查过程中发现的相关单位和人员疫情防控履责不到位问题，纪检监察部门正依纪依规开展问责调查。潘绪宏表示，“对此类违法犯罪行为，公安机关将会同卫健、市场监管等部门，发现一起、查处一起，严厉打击，绝不手软。”

近期，北京在疫情较严重区域实行了居家办公措施，对有效遏制疫情蔓延发挥了积极作用，但个别居家办公人员仍有出游、聚会、外出办事现象。北京市卫生健康委员会副主任李昂表示，居家办公期间，请市民朋友坚持非必要不流动、非必要不外出，不聚会、不串门、不出游、不扎堆。

另据北京市商务部门通报，目前北京市生活必需品市场供应正常有序，特别是蔬菜类生活必需品已进入生产旺季，货源充足稳定。

《 人民日报 》（ 2022年05月22日 02 版）