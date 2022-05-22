108岁病人顺利出院，瑞金医院卢湾分院已收治10位百岁老人

5月21日，阳光明媚的周末，108岁的黄慧琴老人从上海市黄浦区新冠定点救治医院瑞金医院卢湾分院出院了。1914年出生的她，自确诊新冠感染后，得到了小东门街道和所在居委会的及时安排，5月16日被转运到瑞金医院卢湾分院救治。

黄奶奶一年半前摔伤后卧床，大小便失禁，双下肢挛缩屈曲状态。此次入院后有发热，肺部CT检查也有感染表现。瑞金医院卢湾分院和一同参与救治工作的湖南重症医疗队、山西医疗队共同组成了救治专班，对黄奶奶实施个性化治疗方案，制定了营养支持、标准化治疗和中药方剂治疗计划。

救治团队首先通过细致的营养评估，制定了合理的膳食营养方案，保证老人三餐能正常饮食，增强免疫功能。其次，通过小分子药物和免疫调节制剂的规范使用，提升对抗病毒的免疫屏障作用。山西医疗队的中医专家姚宏军通过辨证施治，综合运用扶气祛湿、清热解毒方剂，使老人很快纠正了内环境紊乱。

卢湾分院联合护理部指导病区护士持续为黄奶奶开展俯卧位通气支持，让老人能够每天12小时以上俯卧位，改善肺部通气状况，使得氧饱和度始终维持在97%以上，度过了最危险的急性感染期。病区的上海和山西医疗队护士每天为她认真做好压疮护理，住院期间从没出现皮肤破损和继发感染。

湖南湘雅重症医疗队则制定了每日巡诊计划，ICU医生和呼吸治疗师每天都对病房里的百岁老人进行巡访，及时发现潜在的危险因素并加以纠正，保证了重要脏器的功能。

瑞金医院院长宁光组织专家团队，分楼层包干卢湾分院每个病区的救治指导工作。负责老人所在楼层的瑞金重症医学科瞿洪平教授，每天远程会诊、随时回复病区医护的咨询，提供了重要的高龄老人询证救治信息。

国家重症专家组副组长、华西医院重症医学科主任康焰教授多次到病房看望老人并临床指导。他认为，卢湾分院和湖南、山西、贵州、云南四省医疗队共同努力创造了生命奇迹，而严格执行国家新冠诊疗方案要求、及时发现潜在风险并予以纠正，是守护新冠高龄患者的关键屏障。全国医疗界都将分享大上海保卫战的救治经验，形成具有中国特色的新冠重症和高龄患者的医疗模式。

据悉，瑞金医院卢湾分院是收治高龄老人比例最高的定点医院，在已经出院的1200多例新冠病例中，80岁以上老人超过55%。该院共收治10位百岁老人，其中5位已经康复出院，黄慧琴是其中最年长者。

（图片由瑞金医院提供）