上海有序推进农贸市场复市（抓细抓实各项防疫工作）

5月20日，市民在位于上海浦东新区前滩太古里购物中心内的一家咖啡店自提网络订单货品。当日，该购物中心重新开启线下营业模式，部分店铺有序开业复商复市。

新华社记者 方 喆摄

本报上海5月20日电 （记者曹玲娟）5月19日，上海在闭环隔离管控之外的相关风险人群筛查中发现3例本土无症状感染者（为同一家庭成员），已转运至定点医院隔离治疗。在20日召开的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹说，对此，上海市、区疫情防控应急处置机制快速响应，截至20日8时，已排查到在沪密切接触者18人、在沪密接的密接20人，均已落实管控，第一次核酸检测结果均为阴性。累计排查到相关筛查人员933人，第一次核酸检测结果均为阴性。累计采集环境样本130份，其中1件核酸检测结果为阳性（系无症状感染者家庭环境样本），其余核酸检测结果均为阴性。

根据国务院联防联控机制有关要求，经上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室研究决定，将青浦区徐泾镇迮庵村（杨巷西区）列为中风险地区，其他区域风险等级不变。

当前上海疫情防控形势稳中向好，但“降新增、防反弹”压力依然很大。赵丹丹说，上海将始终坚持“动态清零”总方针，统筹做好常态化疫情防控和应急突发疫情处置，严格实施相应管控措施，严防疫情外溢，巩固来之不易的防疫成果。

据介绍，上海将按照“有序放开、有限流动、有效管控、分类管理”要求，有序推进农贸市场复市。上海市商务委副主任刘敏说，批发市场将分类推进复市，实施一市场一方案。交易方式采取无接触交易，暂停零售业务，人员实行闭环管理；菜市场方面，在做好复市疫情防控基础上，鼓励经营户集中采购，开展线上订、线下送或消费者自提。

上海市绿化市容局总工程师朱心军介绍，上海将分阶段加强园林绿化养护和景观营造，推进城市公园分类分步有序开放。城市公园在满足属地防疫要求的情况下逐步开放后，严格实行“错峰、预约、限流”等防范措施，日游客量不超过最大承载量的50%，公园内的经营服务等室内场所及游乐设施暂不开放。

此外，上海将分阶段实施居住区“清积存”、街面“大扫除”行动，让城市早日回归干净、整洁、有序、美观的常态。目前，环卫行业一线工人到岗率已近50%，全市环卫厕所已开放近850座，到6月中下旬将全面开放。

《 人民日报 》（ 2022年05月21日 02 版）