520，爱与健身，不辜负！奥运冠军与明星达人邀你“为爱健身”

在520这个特别的日子里，你愿意为爱健身吗？

5月20日12点，在人民网抖音直播间，“人民爱健身”平台与奥运冠军、演艺明星和健身达人进行了连麦互动，倡导“为爱健身”、科学健身。“人民网+”客户端进行了同步直播。

在2个小时的连麦中，演员张蓝心、李若彤和北京冬奥会冠军齐广璞、高亭宇以及健身达人大师兄、张晓莹，先后做客“人民爱健身?客厅运动会”，与网友分享各自的健身趣闻和科学健身知识。活动曝光量近1500万人次，37万网友在直播间参与互动。

本次活动由国家体育总局群体司指导、人民健康主办的“人民爱健身”平台，联合抖音平台共同发起，由“人民网+”客户端全程直播。活动也是国家体育总局群体司、中华全国体育总会群体部主办的“全民健身线上运动会”的重要组成部分，旨在响应“疫情有反复，健身不间断”的号召，倡导积极健身、科学健身。

在“520为爱健身”连麦活动中，演员张蓝心分享了她的健身秘籍，她向网友展示了家中随处可见的健身“器材”——矿泉水、食用油、洗衣液和毛巾。她用矿泉水、食用油、洗衣液作为负重器械，代替哑铃训练大肌肉群；用毛巾辅助进行“俯身划船”训练背部肌肉。她还讲述了自己为练出“马甲线”曾犯过错误，表示“饿出马甲线”是不可取的，可以用无氧和有氧运动结合的方式，配合健康饮食练出“马甲线”。

作为大众熟悉的“小龙女”，演员李若彤有着20多年健身经验。她鼓励大家，健身从什么时候开始都不晚。她和网友分享了保持好状态的秘籍，那就是规律运动再加上科学饮食，饮食摄入量要与运动量成正比。连麦时，李若彤向网友展示了她为此次活动特别制作的甜品，鼓励网友“爱自己”“爱生活”，通过健身让自己更健康、更有力量。

北京冬奥会自由式男子空中技巧冠军齐广璞和速度滑冰男子500米冠军高亭宇，在连麦时相互打趣。当聊起各自的竞赛项目时，齐广璞说自己经常滑冰，高亭宇则开玩笑说“滑雪空中技巧我不敢尝试”。在连麦中，齐广璞演示了如何用一本书作为器械练习肩部和背部，高亭宇则传授躺在地上练习卷腹的技巧。说到互相鼓励健身，齐广璞分享了他带着女儿居家健身的趣闻。高亭宇则说：“自己健身不如与朋友互相鼓励着健身带劲。”两个人还在连麦时讲述了他们在北京冬奥会赛场上遇到“冰墩墩”和购买“冰墩墩”的故事。

抖音健身达人“大师兄”分别针对零基础和有健身基础的网友提出了不同的运动建议，并演示了一组简单高效的腹部力量训练方法。他提倡要通过科学运动减脂、塑形，量力而行，循序渐进找到适合自己的健身节奏。

健身达人张晓莹在连麦时表演了一套减脂健身操。针对女生既想健身塑型又怕过度“增肌”的问题，她认为，女生的生理特点决定长肌肉并不容易，不需要过度担心运动会造成肌肉激增。

运动康复专家林轩弘为网友解答了运动后如何缓解肌肉酸痛的问题，并解释了运动对青少年生长发育有何作用。

连麦过程中，超过37万网友在线互动。不少网友称赞运动员和健身达人的肌肉线条，表示看到他们的好状态，更增加了自己健身的动力。