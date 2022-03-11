邹新娴：充分发挥冬奥会和体育明星对群众健身引领作用

北京体育大学冬奥文化研究中心主任、北京市冬奥文化与冰雪运动发展研究基地首席专家邹新娴

人民网北京3月11日电 （记者乔业琼）近日，北京体育大学冬奥文化研究中心主任、北京市冬奥文化与冰雪运动发展研究基地首席专家邹新娴做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“发挥冬奥会带动作用，推动全民健身行动开展”主题论坛上，邹新娴表示，冰雪理念逐渐深入人心，探索冬奥会对全民健身行动的推动作用，有助于促进全民健身高水平发展。

邹新娴参与了北京冬奥会遗产报告编制工作，在谈到“冬奥会遗产”的内涵时，她给出了自己的理解，通俗讲，冬奥会的遗产就是通过筹办冬奥会产生的对公众、对举办城市、对地区区域发展，以及对奥林匹克运动发展带来的正向积极影响。

邹新娴说，冬奥会遗产包括有形遗产和无形遗产。例如，已经形成的并不断完善的冰雪运动发展政策体系、各类品牌性赛事、“全国性大众冰雪季”“欢乐冰雪周”以及全国各地少数民族地区开展的系列特色冰雪活动等，都属于冬奥会的遗产。

2021年，国务院印发《全民健身计划（2021—2025年）》，其中提到，鼓励体育明星等体育专业技术人才参加健身科普活动。“从东京夏季奥运会到北京冬季奥运会，从苏炳添到苏翊鸣、从全红婵到谷爱凌，我们看到了体育明星的影响力。体育明星是推动群众体育发展的一股强有力的力量。”邹新娴表示。

邹新娴说，通过科学健身指导、树立自强不息的信念，冰雪体育明星能够对广大青少年起到正面引导的作用。

在谈到对冬奥会场馆的赛后利用时，邹新娴建议，对公共体育场馆的利用要重点关注两方面，一是提供高质量的全民健身体育服务，二是有效运营公共体育场馆。