2022食育中国高峰论坛举办

5月20日，“2022食育中国高峰论坛”在北京以线上会议的形式召开。本届论坛以“推动校园食育 助力学生健康”为主题，聚焦儿童青少年营养与健康，深入解读国家政策，探讨新时代食育工作现状与难点，就未来可持续发展、全面普及推广食育进行了热烈讨论。

论坛在北京市于若木慈善基金会理事长陈奕璇的主持下，凝聚各方共识，通过并宣读了《2022食育中国高峰论坛宣言》，提出六点倡议：推动立法建设、强化制度保障；建立协同机制，强化组织保障；重视师资建设，强化人才保障；加强内容开发，完善知识体系；引导多方参与，营造良好氛围；加强食育研究，创新食育模式。

“开展食育教育，是改善儿童饮食行为、营养状况和健康素养的有效手段。”据中国儿童中心主任苑立新介绍，目前我国少年儿童生长发育水平虽然持续改善，但超重肥胖、近视、慢性病低龄化等问题愈加突出。践行“以食启智 以食育人”理念，开展食育，不仅可以培养儿童养成健康的饮食行为和生活方式，提高儿童青少年健康素养，同时也为建设健康中国、实现全民健康奠定坚实基础。

中国学生营养与健康促进会会长陈永祥认为，在当前疫情防控常态化的形势下，学生居家上网课、户外活动减少，可能带来儿童近视率肥胖率上升，以及身体素质的下降。高峰论坛对于探讨食育教育，引导青少年“知营养 会运动 防肥胖 促健康”颇具意义。

据悉，“2022食育中国高峰论坛”由北京市于若木慈善基金会、中粮营养健康研究院联合主办，此前已成功举办两届。