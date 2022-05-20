为什么开展仿制药一致性评价？国家药监局：有利于降低药品价格 提升制剂水平

人民网北京5月20日电 （记者孙红丽）2021年12月，国家出台《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》，明确进一步落实审评审批制度改革要求，持续推进化学药品仿制药一致性评价。

20日，国家药监局就“持续推进仿制药一致性评价”进行解读，指出开展仿制药一致性评价，一是有利于提升药品质量，促进仿制药与原研药的相互替代；二是有利于降低药品价格，减轻群众用药负担，保障药品可及性；三是有利于提升仿制药研发能力，促进我国仿制药产业整体提升；四是有利于提升制剂水平，推动我国制剂产品走向国际市场，促进制药行业高质量发展。

我国药品生产以仿制为主

据悉，仿制药是指与被仿制药具有相同的活性成分、剂型、给药途径和治疗作用的药品。原研药是指境内外首个获准上市，且具有完整和充分的安全性、有效性数据作为上市依据的药品。目前，仿制药的用量在临床使用上占了多数，但其价格远低于原研药。

“仿制药可替代原研药品发挥相同的临床作用，能够降低医疗支出，提高药品可及性，提升医疗服务水平。”国家药监局指出，我国现代制药业起步较晚，药品生产以仿制为主。已批准上市的化学药中，95%以上为仿制药，涵盖心脑血管系统、呼吸系统、抗肿瘤、抗感染等近30个治疗领域，基本满足公众临床用药需求。

推动仿制药质量提升

仿制药一致性评价是指对已经批准上市的仿制药，按与原研药质量和疗效一致的原则，分期分批进行质量一致性评价。

按照国务院相关文件要求，在药品医疗器械审评审批制度改革中，国家将提高仿制药质量列为重要改革目标之一，对已批准上市的仿制药，按与原研药质量和疗效一致的原则，分期分批进行一致性评价。

国家药监局表示，药监部门将不断加强仿制药一致性评价工作，健全相关政策和技术标准，推动仿制药质量提升，进一步满足人民群众用药需求。