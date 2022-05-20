立足国情、人民至上 中国防疫政策彰显中国价值

中新网北京5月19日电(记者 袁秀月)上海16个区全部实现社会面清零目标，吉林疫情进入收尾阶段，河南疫情陆续向好转变，浙江近九成疫情在3天内实现社会面清零……

自3月以来，全球疫情反弹，我国多地疫情形势出现波动。面对传染性更强的奥密克戎变异株，中国始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，经受住了武汉保卫战以来最为严峻的防控考验，并取得了阶段性成效，充分彰显了中国价值。

我国的防疫政策坚持“人民至上、生命至上”理念。根据世卫组织近日发布报告显示，2020年1月1日至2021年12月31日期间，与新冠肺炎直接或间接相关的全部死亡人数(即超额死亡)约为1490万。其中，84%的超额死亡集中在东南亚、欧洲和美洲，约68%的超额死亡集中在全球10个国家。而中国超额死亡率远低于世界平均水平，有专家分析，这个数据充分肯定了我国的抗疫成果。

“全力以赴救治重症患者、千方百计降低死亡率是重中之重。为了挽救每一个生命，我们真正做到了不惜一切代价。”国务院联防联控机制综合组重症救治专家在接受采访时如此表示。

我国的防疫政策始终立足国情实际。我国人口基数大，老龄人口多，医疗资源总量不足，区域间分布不平衡。一旦有所放松，选择与病毒“共存”或“躺平”，势必造成大规模人群感染，老年人以及有基础性疾病的脆弱人群将受到威胁。

有文章指出，中国一旦突然放松防疫措施，卫生系统将面临巨大压力。在许多地区，特别是农村地区，医疗资源可及性的欠缺将使应对日益严重的传染病变得复杂，有可能使此前作出的巨大牺牲付诸东流。

为此，我国的“动态清零”政策把很大部分力量和资源放在“防”上，对疫情抓早、抓小，提早筛查、关口前移，避免出现更多重症和死亡病例。

与此同时，随着疫情形势的变化，我国的防疫措施也在不断优化。近日，国家卫生健康委党组书记、主任马晓伟发文称，我国的疫情防控进入第四阶段——全方位综合防控阶段，面对奥密克戎变异株传播，需更加突出“科学精准、动态清零”。

针对奥密克戎传播速度快、潜伏期短、隐匿性强的特点，各地进一步加快封、管、控的时间，快管快筛，以快制快，同时在城市设置15分钟核酸采样圈，使用信息技术手段提高防控精准和效率，力争以最小代价、最小范围、最短时间控制住疫情传播。

古语有言，量体裁衣，对症下药。奥密克戎变异株的迅速传播，给世界各国都带来新挑战。中国在疫情防控上的政策选择，最重要的衡量标准是人民群众的生命安全和身体健康。两年多来的实践证明，中国的防疫政策是当前中国统筹疫情防控和经济社会发展的最优选择。