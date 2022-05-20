广安全力做好患者救治工作（抓细抓实各项防疫工作）

图为5月16日，广安市广安区官盛镇，医学观察隔离房在紧张建设中。

张国盛摄（影像中国）

本报广安5月19日电 （记者王明峰、通讯员王林）19日上午，四川省广安市召开疫情防控工作新闻发布会，通报疫情防控和医疗救治最新情况。5月18日0—24时，全市新增本土确诊病例33例、无症状感染者112例，均在邻水县。

本轮疫情发生以来，广安始终坚持把患者生命安全和身体健康放在第一位，全力以赴做好各项医疗救治保障工作。据介绍，目前所有确诊病例和无症状感染者均闭环转运至定点医院和方舱医院隔离观察治疗，同时对轻症和无症状感染者及时评估、会诊和转诊，对老年人、孕产妇、合并基础病等高危因素患者“一人一策”诊疗，所有患者均实施中西医相结合的治疗方式，并积极做好心理疏导，全面提升医疗救治效果。

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 04 版）