有了症状核酸结果还是阴性 新冠病毒是怎样“逃”过检测的？

编者按 当前，我国疫情防控进入应对奥密克戎变异株流行的新阶段。事实证明，奥密克戎不是“大号流感”，其传播速度快、隐匿性强，防控难度更大。面对凶猛、狡猾、多变的新冠病毒，公众会有畏惧，更会有不解，还容易被“小道消息”所迷惑……为及时回应社会关切、解答民众疑问，今日起本报推出“答‘疫’解惑”栏目，剖析涉疫热点问题，给读者带来权威、专业的科普。

近日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火介绍，分析新冠肺炎疫情发现，有多例感染者在出现呼吸道症状后，核酸检测却仍为阴性。

对此，湖北大学生命科学学院教授陈纯琪在接受科技日报记者采访时表示，影响核酸检测结果的因素有很多，只有开展大规模多轮核酸检测，才能有效避免假阴性的出现。

多种因素造成假阴性

在新冠病毒感染的潜伏期或出现症状的早期，人体中病毒载量较低，很可能在核酸检测时出现假阴性。国家卫健委疾病预防控制专家委员会委员卢洪洲在接受采访时表示，多数假阴性都是由于奥密克戎感染者体内病毒载量相对较低所致。

陈纯琪介绍，在进行核酸检测时，检测人员会将新冠病毒基因进行扩增。“通常会把病毒基因以2的若干次方进行扩增，而扩增了多少次方可用Ct值来表示。Ct值即达到能检测出病毒片段的最小信号值所需要进行的扩增循环数。例如，Ct值是40，即代表将样本中病毒核酸翻倍至2的40次方来进行检测。Ct值越大，说明样本中病毒核酸浓度越低；Ct值越小，说明样本中病毒核酸浓度越高。”她解释道。

根据《新型冠状病毒感染的肺炎实验室检测技术指南》，新冠病毒核酸检测无Ct值或Ct值大于40时，结果可判定为阴性。“Ct值为40出头、处于临界状态，此时新冠病毒核酸检测结果易出现假阴性。”陈纯琪表示。

此外，若在接种新冠疫苗一段时间后进行核酸检测，尽管这时抗体已逐渐消失，但免疫细胞记忆仍在，即便此人感染了新冠病毒，人体产生的特异性抗体也会对新冠病毒进行中和与清除，使得病毒只能在特定区域作有限复制并引发症状。这种情况也会导致病毒载量相对较低，容易出现假阴性检测结果。

“目前，核酸检测通常采集上呼吸道样本（鼻咽拭子、口咽拭子），此处样本病毒浓度较低，而病毒浓度较高的下呼吸道样本，如肺泡灌洗液、深部痰等，其实是更好的检测标本，但一般不用这样的采样方式。”陈纯琪进一步说，新冠肺炎患者体内病毒载量通常在出现临床症状后3至6天内较高，一周后开始缓慢下降。但也不排除少数患者在病毒大量复制前已出现症状，这或是感染者出现症状后核酸检测仍为阴性的原因之一。

有网友表示，采样时用舌头顶住喉咙以及在采样前用了漱口水、大量饮水等，都会造成假阴性结果。

对此，陈纯琪表示，该说法有一定道理。“特别是在病毒载量较少时，若拭子采样位置不准、力度不够，未真正触及脱落的咽喉细胞，或者患者在检测前大量饮水、吸烟、嚼口香糖、使用漱口水等，都会导致人体口咽部本就不多的病毒脱落，造成漏检，进而产生假阴性结果。”她说。

为此，国家卫健委发布的第五版《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》已明确将采集标本由第四版的“咽拭子”更新为“鼻咽拭子”，第六版又添加内容强调：为提高核酸检测阳性率，建议尽可能留取痰液，实施气管插管患者采集下呼吸道分泌物。

“鼻咽拭子通常在准确率和安全性方面优于口咽拭子，但采集鼻咽拭子体验感较差，部分被采样者出于本能会回避、躲闪。”陈纯琪补充道。

核酸检测依旧是“金标准”

虽然核酸检测会出现少量假阴性结果，但在3月15日国务院联防联控机制举行的新闻发布会上，国家卫健委临床检验中心副主任李金明表示，核酸检测在方法学上特异性是100%，即核酸检测依旧是确定新冠感染的依据、是“金标准”。

“新冠病毒核酸检测方法主要是实时荧光RT-PCR方法，理论上该方法的敏感性很高，即正确率很高。”陈纯琪介绍。

为了避免核酸检测假阴性结果的出现，专家们也提出了各种建议。陈纯琪建议，在重点地区，对重点人群可以采用抗原、核酸等多种方式进行检测，两者互为补充印证。

安徽医科大学第二附属医院感染科主任张振华建议，可以在核酸检测试剂盒中引入一个标志物，检测时根据该标志物的数值来判断采样是否合格。在核酸检测中也可采取分级策略，即在重点时段、重点区域人员的排查中使用带有标志物的试剂盒。

除此之外，对于被采样者来说，专家建议在采样前半小时不要喝水或饮料、嚼口香糖、吸烟、喝酒，减少吞咽动作。同时，公众在采样时，应主动配合采样人员，以确保标本采集规范到位。