2022年全国家庭教育与家庭心理建设论坛在京开幕

2022年5月15日，由中国家庭教育学会指导，成功之道（北京）教育科技股份有限公司主办的2022全国家庭教育与家庭心理建设论坛在北京开幕。

据了解，本届论坛围绕“告焦虑 静待花开：心理学赋能家庭家教家风建设”展开，促进家庭、家教、家风建设，从夫妻关系、亲子关系、原生家庭“三大关系”的角度为缓解教育焦虑，提供新思路、新抓手、新路径。

在开幕式致辞中，中国家庭教育学会会长赵东花表示，围绕心理学融入家庭教育这个议题进行研讨，是一个有价值鲜活的探索，既能够为家庭教育工作者提供一个新的视角和抓手，也可以为缓解家长焦虑、科学育儿，提供新思路新方法，具有实践指导意义。

为进一步提高广大中小学生心理健康工作针对性和有效性，切实加强专业支撑和科学管理，成功之道教育机构与中央新影中学生频道达成战略合作，并通过线上直播连接的方式，在开幕式上完成战略合作签约仪式。中央新影中学生频道频道总监刘奕奕在致辞中表示，希望在双方的共同努力下，能够推动广大青少年儿童心理健康发展，从而让全国更多的孩子们受益。

同时，成功之道教育机构为4000万大学生群体特别策划并赠送《青年强则国强｜给大学生的100节心理课》系列课程，其中第一季《英雄之旅?看见真相》于5月15日起，面向全国大学生群体，开启公益赠送活动。

此外，由中国家庭教育学会作为指导单位，成功之道教育机构作为承办单位的《家庭教育心理顾问》培训项目正式发布，并在开幕式上举行发布仪式。据了解，《家庭教育心理顾问》项目的推出，是中国家庭教育学会积极落实《家庭教育促进法》的重要举措，是满足家庭教育的新期盼与新需求、增进家庭心理建设的关键步骤，值得所有从事家庭教育的相关工作人员深入学习。

开幕式最后，论坛同步开启全国分会场，覆盖北京，天津，上海，广州，重庆等75座城市。