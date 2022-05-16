上海：复工复产取得阶段性成效 4400多家规上企业已复工

5月12日，上海市金山区统筹疫情防控和复工复产复市工作视频会议召开，发布多项新举措，助力企业复工复产。会上，9个落地金山的优质项目“云”签约。4月中旬至今，上海在确保符合疫情防控要求的基础上，持续深入推进企业复工复产，以龙头企业为牵引，以点带链、以链带面，越来越多的工业企业恢复生产，复工复产工作取得了阶段性成效，对城市经济运行、产业链供应链有效运转起到了重要保障作用。

当前，上海疫情得到有效控制，复工复产条件日益改善。全市9000多家规模以上工业企业中，已复工4400多家，其中首批666家重点企业复工率超过95%。汽车、集成电路、生物医药等重点产业链持续恢复、提高产能，龙头企业继续保持稳定生产。上海市经信委主任吴金城5月13日在新闻发布会上说：“复工复产工作取得了阶段性成效。”

据悉，上海在员工返岗方面，制发了10万余张复工证，帮助企业员工有序返岗。产业链配套方面，建立苏浙沪跨省工作专班，协调2400余家长三角等兄弟省市在沪配套供应商复工及物流运输诉求。

为助力上海企业复工复产，疫情防控期间，上海邮政快递在保持重点企业客户出“沪”快递服务的同时，近日又恢复了协议客户的同城文件和轻小件物品收派服务，主动对接1000多家复工复产企业，提供文件、发票、公章等重要物件的快递服务。除保障国内主要快递服务通畅外，为确保国际邮件疏运，依托中国邮政打通上海到广州、南京等地的省际运输邮路。

记者了解到，下阶段，随着该市疫情防控形势持续向好，上海将统一部署，巩固提升复工复产成果，不断朝着实现全面复工复产的目标努力。（魏依晨）