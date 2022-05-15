宠物鹦鹉受追捧！注意：可能一不小心就违法了

如今，不少人喜欢养一些宠物作为陪伴。从最开始的猫猫狗狗，到后来的乌龟、仓鼠。这几年，宠物圈里又开始流行养鹦鹉，但并不是所有鹦鹉都可以拿到市场上买卖，可能一不小心就违法了。

记者来到广西南宁一家花鸟市场内看到，一家宠物店的笼子里雀跃着各种颜色亮丽的鹦鹉，有虎皮、费式牡丹、小太阳、玄风等品种。老板告诉记者，鹦鹉的品种不同，价格也不同，虎皮鹦鹉在每只50-100元左右，比较受市民欢迎的费式牡丹、小太阳等品种的鹦鹉普遍能卖到百元以上，而手养的和尚鹦鹉的价格更是高达每只2000元左右，其中一些鹦鹉还有自己的“身份证”。

某宠物店铺老板 赵先生：一只鸟都有一张证给顾客的。还有脚环，卖了以后我们就把这个套进去，套到脚上以后就给顾客一张证。

老板向记者出示了费式牡丹、小太阳等鹦鹉的相关证书。记者看到，证书上印有中国野生动物管理专用标识，通过这张标识卡就能查询野生动物及其制品的溯源信息。需要提醒大家的是，市民在购买此类具有标识的鹦鹉后，不得自行繁殖售卖，否则就有可能涉嫌违法。

据了解，目前花鸟市场上在售的鹦鹉当中，除了桃脸牡丹、虎皮、鸡尾、红领绿鹦鹉等品种的鹦鹉不需要持有相关证件就可以售卖之外，其他种类的鹦鹉都需要持有相关证件以及向有关部门申请办理审批才能进行售卖。

广西南宁市林业局野保科工作人员 邓琼茜：市民需要购买鹦鹉的时候，一定要认清楚这个商家是否有合法的野生动物驯养繁殖许可证。