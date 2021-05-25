不该让孩子玩“宠物盲盒”

记者近日调查发现，“宠物盲盒”已悄悄盯上了青少年：有的孩子购买的“宠物盲盒”里不仅有猫狗，还有蛇、乌龟、蜥蜴等，他们只为寻求刺激；打开盲盒后，喜欢的自己留下，不喜欢的送人，甚至直接丢弃。

专家提醒，孩子迷上“宠物盲盒”风险重重，不仅可能导致疫病传播，随意丢弃还会破坏当地的生态环境；热衷于盲盒带来的刺激，也有可能造成严重的心理问题。

依然有人兜售“宠物盲盒”

今年5月3日，爱心人士在成都发现被打包寄送的160余只猫狗。快递单显示，运送物品多为混血边境牧羊犬、混血蓝猫等名贵品种，但盒子内实际多为普通的土狗土猫。利用普通快递邮寄猫狗，缺乏必要的疫苗接种、运输环境恶劣、货不对板……“宠物盲盒”的乱象被揭开。

记者近日登录淘宝等电商平台发现，虽然“宠物盲盒”事件被曝光后遭到了社会一致的批评，但依然有部分商家在用隐晦的语言兜售“宠物盲盒”，价格从几元到几百元不等。其中一位标注来自广州的淘宝店主告诉记者，他销售的宠物仓鼠每只从21.8元至36.8元不等，如果嫌贵，还可以购买特价款，每只13.8元。“随机发货，不指定形貌、年龄、颜色。”商家说，虽然这种特价仓鼠不包售后，但卖得特别好，很多客户就冲着“盲买”这种形式来的，特别是学生，有的一次下单就买几十只。

在另一个同城交易网站，记者联系上一位自称要转让宠物猫的男士。电话拨过去，对方直接表示自己其实就是开店卖宠物的，猫、狗都有，价格从优。正规花鸟市场至少每只卖2000元的宠物猫，他这里有每只200元至500元不等的特价款，“盲盒销售，不能挑，但是保活。”该男士称，收到钱后他就会从山东发货，走专门的宠物物流快递，客户签收前验收，没有存活还能补发。

对此，记者咨询了多家开展宠物物流业务的快递公司，快递员告诉记者，以200元至500元的价格寄宠物猫狗，要么猫狗不值钱，要么店家试图混在普通快递里寄，浑水摸鱼，“否则成本都不够，光运费就得上百元。”快递员告诉记者，自从“宠物盲盒”被曝光后，他们加大了检查力度，全力杜绝活体动物混在普通快件里寄送。

套路

商家瞄准喜欢刺激的孩子

线上“宠物盲盒”卖得有恃无恐，那线下的实体店呢？记者近日走访了朝阳区十里河、海淀区紫竹桥等地的花鸟市场，发现商家出言非常谨慎。一听到记者打听“宠物盲盒”的事情，大家都连连摇头，表示不做这方面的生意。

“那是没有道德、没有良心的生意。”在紫竹桥附近的新官园花鸟宠物市场，卖宠物兔子、龙猫的孙先生说，之前市场里曾出现过卖“宠物盲盒”的商家，后来新闻一曝光，他们就不做了。

孙先生深谙商家销售“宠物盲盒”的套路，“他们就是为了清库存，把一些生病的、有残疾的、年老的宠物低价卖出去。就瞄着喜欢盲盒的孩子，知道他们好奇、喜欢刺激，对金钱又没有什么概念，很容易赚上一笔。”孙先生说，去年下半年到今年上半年是“宠物盲盒”最火的时候，有的店铺一天能卖出好几十份，以宠物蛇、仓鼠、兔子为主，买主大部分是中小学生。

卖宠物蜥蜴的丁女士说，真正专门做宠物生意的商家是不屑于卖“宠物盲盒”的，买卖宠物，首先要爱宠物，要有照料它的责任，“因此必须足够了解你要照顾的宠物有什么特点，跟自己能不能和睦相处，怎么可能用盲盒呢？”丁女士说。

不过也有商家表示，购买宠物后可以提供“盲包装”服务。在新官园市场和十里河市场，有商家提出，如果购买宠物龟和宠物鸟的卵等，他们可以提供封闭式的包装，这样就可以作为一份神秘的礼物送给自己的好朋友，“现在天气热，大不了卵提前孵化了，不会有别的风险。”

还有商家告诉记者，如果是同城配送，他们还可以收费提供猫狗宠物的“盲包装”服务，“我们会在包装盒上打气孔，避开最热时段，点对点短时运送，宠物安全没有问题。”

反思

养宠物就要负责到底

因为盲盒内的宠物形貌、大小不确定，一旦遇到自己不喜欢的类型，有的孩子选择拒收，有的则直接丢弃。

丰台区某中学高二年级的小张向记者讲述了他的一段经历。那是去年，他经同学介绍迷上了买“宠物盲盒”。“我们都喜欢乌龟，于是就在网上下单买各种龟类：巴西龟、陆龟、草龟……大家凑钱，一次花上千块钱，跟店家说要盲盒版的。”小张说，收到各种盲盒乌龟，一个个打开盒子，感觉的确非常刺激，比考试得满分还兴奋。后来，小张和同学们还买过盲盒宠物鸟、宠物兔。一年下来，他们花在盲盒上的钱超过两万元。

买过几次后，他们就发现了问题。商家每次寄来的盲盒里，都会掺杂着残次品：已经死了的乌龟、病恹恹的兔子、少一只眼睛的鸟……跟商家理论，却被告知“盲盒就是随机的，不保证品质”。看着就不喜欢，他们自然就不想养了，于是就把一些宠物丢弃了：有的扔进了垃圾桶，有的扔进了家附近的河沟里。

今年5月份，新闻曝光了“宠物盲盒”，尤其是在苏州，30余个被退件的快递里装着濒死的猫狗幼崽。这条新闻对小张和同学影响很大。一天放学后，他们主动去了曾经丢弃过宠物的河道旁，在长椅子上坐了足足两个小时，讨论这件事情。

“我们都认为，自己曾经有一个阶段肯定是魔怔了，在买盲盒、拆盲盒的过程中，完全沉浸在了自己的世界里，现在我们醒了。”小张说，他们相约：以后要善待生命，用心爱动物，如果养宠物，就要对它负责到底。

新闻名词

宠物盲盒

商家将特定的商品置于盒内，而不事先告知具体品类、样式。消费者在购买、打开盲盒，揭晓谜底的同时，新鲜感、好奇心得到极大的满足。盲盒消费正成为一种流行时尚，受到青少年的追捧。而将“萌宠”与“盲盒”相捆绑，催生出的却是“带血的生意”——利用快递邮寄活体猫狗，有消费者怀着好奇心下单后，收到的却是已在运输途中死亡的宠物。

警示

“宠物盲盒”带来多重风险

足够刺激、又能满足好奇心的盲盒与“萌宠”碰撞在一起，“宠物盲盒”自然极易获得青少年的青睐。不过在动物保护专家、青少年心理专家看来，孩子们迷上“宠物盲盒”风险重重。

中国科学院动物研究所、水生生物研究所的多位专家表示，网上销售的宠物，很多都没有经过正规检疫，容易带来疫病传播风险；同时，很多人购买了宠物后随意丢弃，很容易破坏当地的生态环境。比如巴西龟，其实是外来物种，进入本地自然环境后，缺乏天敌，很容易大量繁殖，威胁本土物种的生存。

在青少年心理专家看来，孩子们过于迷恋“宠物盲盒”，喜欢就买，不要就扔，非常不利于养成正确的金钱观、价值观。北京中小学心理咨询中心主任温方表示，进入青春期以后，孩子们的好奇、叛逆心理越发明显，学校老师和家长要加强引导，帮助他们朝着积极的方向发展，“特别是帮助他们严肃、慎重看待自己的爱好。”

温方说，他曾经接到过家长的“诉苦”，一个孩子一口气买了七条蛇回家，把全家搞得乱七八糟 ，后来经过善意的引导，孩子主动把蛇交给了动物保护部门。“应该告诉孩子，喜欢不一定要带回家，让它们生活在最惬意的大自然里，是更好的关爱。”

中科院心理所的专家表示，一部分青少年过于迷恋宠物盲盒，可能会出现“上瘾”的情形，这时候他们很容易沉浸在自己的世界里，导致心理封闭，如果情况严重，需要寻求心理医生的帮助。（记者 张航）