吉林巩固抗疫成果（抓细抓实各项防疫工作）

本报长春5月14日电 （记者刘以晴）记者从吉林省卫生健康委获悉：13日0—24时，吉林省新增1例本地确诊病例，无新增无症状感染者。吉林省感染人数持续下降至个位数。其中，5月12日，吉林省无新增确诊病例及无症状感染者。

本轮疫情发生以来，吉林省毫不动摇坚持“动态清零”总方针。落细落实防控措施，持续巩固抗疫成果。确保核酸检测资源无短缺，聚焦全员检测需求引进足量设备，加快培训组建常态化采样和检测队伍；确保重点人员筛查管理无隐患，进一步强化对社会面服务人员防控，抓好治愈出院人员监测管理；确保全员核酸检测无遗漏，扎实开展常态化检测筛查，建立步行15分钟核酸“采样圈”；确保有序复工复产无风险，进一步压实企业责任，指导企业强化内部防控措施，建立“白名单”制度，坚决防止发生新的聚集性疫情；确保小区管控无盲点，加强基层基础工作，严格落实“三区”动态管理措施，充分发挥“三长”职能作用，扎实开展无疫小区创建，继续做好以老年人为重点的疫苗免疫接种，共同筑牢社区防线。

《 人民日报 》（ 2022年05月15日 02 版）