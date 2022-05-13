吴浩谈故意隐瞒行程等行为：抗疫离不开广大群众的支持配合

人民网北京5月13日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

抗疫离不开人民群众的支持配合

会上，国家卫生健康委应对新冠肺炎疫情社区防控专家组组长、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩介绍，在目前阶段对于需要隔离观察的密切接触者，仍然实施以集中医学隔离观察为主要措施，居家隔离观察是针对少数不宜进行转运隔离的人员并且家居环境满足有关要求和条件，这些人员都是经过相关部门评估过的，符合居家隔离的条件。

吴浩表示，对于居家隔离人员应该比平时更需要关怀，“远亲不如近邻，邻里守望，同一个社区的都是家人”。对于居家隔离人员来讲，社区会连同专业部门对其对接并给予专业指导，做好他们的基本生活和就医需求保障。指导居家通风、个人防护、分餐、消毒、垃圾处理等。还要做好个人自我健康监测，按照要求开展核酸和抗原检测，有关人员要遵守相关部门发布的居家指引。

同时，吴浩提醒大家，如果需要返回社区的民众，要提前主动向社区报备，比如北京，大家可以通过“京心相助”小程序提前登记，社区也会联系您进行隔离评估，通过评估如果符合条件，社区就采取人防技防等涉及保居家隔离人员足不出户。社区工作人员在工作的时候要尽量减少与被隔离人员直接面对面的接触，工作中需要保持安全距离，特别是要注意做好手卫生工作，各地要根据本地疾控部门发布的不同岗位的防护指引做好科学防护，也不要过度防护。

吴浩强调，故意隐瞒行程和逃避检测等行为涉及到违法，这是很明确的。需要提醒大家的是，针眼大的窟窿能漏斗大的风，抗疫的成功离不开广大人民群众的支持配合，珍惜当前来之不易的防疫成果，主动配合流行病学调查，并遵守各项防疫措施，是对千千万万一线工作人员，万万千千的日夜坚守换来的劳动成果的尊重。

“这些一线工作人员他们也有家室，他们也是普通的群众，所以舍小家、保大家，希望能够对他们做到尊重。”吴浩说。

吴浩还说，对个人来讲，早发现不仅是对大众的负责，也能够减少对家人的传染，降低重症的风险。所以呼吁大家非必要不要前往中高风险区，生活中要做到自我防护和健康监测，关注各地疾控部门疫情通报，有异常症状情况第一时间进行自我隔离，并主动报告。每个人都是自己的健康第一责任者。

隔离病毒不隔离真情

会上，有记者提问，有个别社区采用了“硬隔离”防控措施，比如铁丝锁门、封堵通道等，这些措施是否合理？社区隔离措施上怎样做到科学、精准？

对此，吴浩表示，考虑到我国各地情况不同，特别是对于已经传播一段时间，社区的密接、次密接人员无法清晰判定，会对部分地区采取管控和封控，包括采取临时性的社会面静态管控。对于大型居住小区进行分区隔离，在社区中实施网格化管理，这种网格化管理可以让服务对象和责任分工更加明确，不仅能够减少网格之间的交叉感染的风险，而且为同一个小区根据风险等级提供差异化管理提供了基础，比如一个大型社区，如果把它划分成若干个网格单元采取物理隔离的话，就可以以网格为单元，符合解封条件就解封一个，而不是等待整个社区一起解封，目的是精准防控。同时，也防止网格的工作人员可能会产生一些交叉感染，带来更大规模的疫情扩散。

“在疫情防控过程中通过设置一些卡口、出入限制等措施，对于防止疫情外溢包括一些民众误入风险区域，保护广大民众健康是十分必要的。但是采取物理隔离措施的同时，要结合地理环境留好安全通道、生命通道，安排专人值守，不要上锁、一封了之，要保证出现紧急情况的时候通道畅通。”吴浩强调。

吴浩表示，对于单元、楼门比较少的地区可能采取电子门磁、纸质封条等措施，这是软性的物理隔离。主要是为了提前发现一些不遵守防控要求的人员，及时地劝阻，防止火星的蔓延。街乡、社区（村）也要掌握封控、管控区域内重点人群的底数和分布情况，排除辖区内的消防安全隐患，针对性制定应对突发情况的预案，主动向居民公布联系人、联系方式，确保居民遇到紧急情况的时候能找到人，能够快速撤离。同时，要加强生活物资保障、就医保障、心理疏导，传递真情和友情，多做春风细雨的工作，赢得广大民众理解和支持。

“你我同在、同心抗疫，早日取得抗疫胜利是大家共同心愿。”吴浩呼吁，大家在隔离期间遵守规定，社区采取的隔离措施是隔离病毒的传播，不是隔离真情。您的支持是对疫情防控人员的最好鼓励和点赞，他们也会用最大的奉献来为大家做好工作。