如何做好社区防控？大规模核酸检测要注意什么？专家详解

人民网北京5月13日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

社区防控要做到“四早”

国家卫生健康委应对新冠肺炎疫情社区防控专家组组长、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩表示，奥密克戎疫情不同于以往疫情的特点，特别表现在传播速度快、潜伏期短、隐匿性强的特点。既往根据疫情防控的需要，利用“三公联动”的疫情信息划分了封控区、管控区、防范区，并对三区采取不同的管控措施，这也是精准的要求。“三区”的管理是行之有效的处置办法，针对奥密克戎疫情的新特点，进一步加快封、管、控的时间，缩短集中隔离的时间，北京已经将密接者集中隔离从过去14天缩短到10天。二是采取临时管控措施，通过快管快筛的策略，以快制快，防止风险外溢，当风险解除后就快速解除。同时根据各地情况不同，防控策略措施也在与时俱进不断地优化，各地现在更多使用信息技术手段，例如在公共场所普遍推行了场所码，亮码、扫码、电子围栏等技术，提高社区防控的精准和效率。

针对社区防控中如何做到“四早”，吴浩表示，要发挥我国的制度优势，采取党建引领、三级包保、“五包一”等工作机制，压实四方责任，构建群防群控局面。一是要充分发挥村居公共卫生委员会作用，对重点人群、重点行业人员进行摸排，做到人员底数清、情况明；二是属地单位要做好爱国卫生运动的健康宣教，提高民众健康素养和传染病防护知识。同时也要加强疫苗接种宣传，开展便捷的接种服务，提高接种率；三是要合理设置核酸检测点，在城市设置15分钟的核酸采样圈；四是要发挥乡镇卫生院、社区卫生服务中心、发热门诊、药店等探头哨点作用，形成多点预警，对异常情况及时发现、及时处置，从而做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。

大规模核酸检测要注意四个方面

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，大规模的核酸检测不仅仅要具备一定的核酸检测能力，更重要的是要做好大规模核酸检测的组织管理。在大规模核酸检测组织管理方面有四点要注意：

一是要做好工作预案和组织管理。要求各地提前做好工作预案，明确组织架构，理顺从“采样-转运-检测-结果回报”全链条的工作流程。对辖区内各个街道、社区、小区的实际人口情况做到本底清晰，到底有多少人口，分布在哪里，根据街道、社区甚至楼宇来设立好采样点。同时为做到高效转运，需要统筹检测机构布局和检测能力等，利用信息化系统很快把检测结果回报给公众。做好工作预案非常重要，一旦需要开展大规模核酸检测的时候，能够迅速地启动预案，各部门协调配合，做好“采、送、检、报”全流程工作来提高效率。

二是采样点的设置非常关键，要求优化采样点的设置布局。采样点的布局要综合人口数量、地理交通以及核酸检测机构的布局，可以参考每2000-3000人来设置一个采样点，每600-800人设置一个采样台。此外，为了方便老百姓就近采样，原则上以小区为单位设置采样点。现在这个季节通风比较好，天气不是很冷，我们优先考虑室外的采样点，也可以选择体育场馆、学校操场等。

三是要加强采样现场的组织管理。要设立清晰的指引标识，规划好进出路线，保证所有的采样人员是单向流动，而且要明确采样流程和注意事项。为了避免人员聚集，要求提前通知大家，做好分时段的预约，避免老百姓排队时间过长或者是人员过于集中，缩短排队时间，减少大家在短时间内聚集。同时，要求现场配备好工作人员、志愿者来加强采样秩序的维护，并指导公众做好个人防护以及信息采集。对于特殊人群，比如老年人、孕妇、孩子，要求设立“绿色通道”，让他们顺畅完成采样，同时也增强人性化的关怀。在采样过程中，各地还有很多好办法，比如说长期在家里面的高龄老人，不便于下楼的人员，社区安排了采样力量，能够进行入户采样工作。

四是社会公众要给予积极配合。做好现场采样工作离不开公众的积极配合。参加核酸检测的公众要戴口罩，不聚集，保持安全距离，自觉地服从现场工作人员的指引，而且采样过程中不要触碰采样台及采样台上任何物品，采样结束后尽快戴上口罩，迅速离开现场。做好大规模核酸检测采样工作是很不容易的，需要精细的组织管理工作，同时也需要公众非常好的配合。