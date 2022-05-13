上海何时实现社会面清零？汽车等重点产业链复工情况如何？最新回应

人民网北京5月13日电 （记者孙红丽）“我们目前提出的目标是，在本月中旬实现社会面清零。”今天（5月13日）上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市委常委、常务副市长吴清表示，届时将实施有序放开、有限流动、有效管控、分类管理。

另据上海市经济信息化委主任吴金城在会上介绍，上海企业复工面不断扩大。全市9000多家规模以上工业企业中，已复工4400多家，占比接近50%。重点产业链有序复工。如汽车领域，上汽乘用车、上汽通用、上汽大众、特斯拉四家整车企业全面复工，基本实现连续稳定生产。

“我们已经在制订持续巩固疫情防控成果、有序恢复正常生产生活秩序的总体方案，考虑在现有复工复产的基础上，进一步扩大复工复产，有序推动复市复学，尽快恢复全市正常生产生活秩序。”吴清说。

努力在本月中旬实现社会面清零

当前，上海市疫情防控正处于应急处置向常态化防控转换的关键阶段。

吴清介绍，目前，上海市疫情防控形势持续稳中向好，虽仍有一些小幅波动，但99%以上的阳性感染者在闭环管控中发现，在相关风险人群筛查中的感染者数量近三天共报告6例。同时，也清醒看到，有的老旧小区、城中村等重点区域仍存在一定疫情反弹风险，防控基础还不稳固，需要持续推进清零攻坚行动。

据悉，上海目前提出的目标是，在本月中旬实现社会面清零。届时将实施有序放开、有限流动、有效管控、分类管理。将按照疫情防控常态化的要求，逐步由应急处置状态下的封控区、管控区、防范区，向常态化防控下的高中低风险地区分类管理转变。

“从目前疫情防控情况来看，还需要全市上下共同努力。”吴清表示，希望大家遵守各项防疫规定，封控区做到足不出户，管控区做到不出小区，也希望大家来做社区抗疫志愿者，主动配合社区干部一起做好核酸采样组织，个人认真做好抗原自测，如果下楼取用物资，做好个人防护，保持适当距离，支持做好小区环境清洁消毒。

按照上海市现有防疫措施，封控区7天无新增阳性感染者就可以降为管控区，再连续3天无新增阳性感染者就可以降为防范区，防范区进一步有序放开、流动。

汽车等重点产业链有序复工

4月中旬以来，上海在确保符合疫情防控要求的基础上，持续深入推进企业复工复产，以龙头企业为牵引，以点带链、以链带面，越来越多的工业企业恢复生产。

“企业复工面不断扩大。”吴金城介绍，全市9000多家规模以上工业企业中，已复工4400多家，占比接近50%。金山、青浦、奉贤、松江等社会面基本清零区域，规上工业企业复工率超过全市平均水平，如金山规上工业企业复工率近70%，青浦约60%。同时，前期围绕战略功能、城市运行保障、防疫物资、连续生产、基础配套等领域，推动三批“白名单”企业3000多家复工复产，整体复工率超过70%，其中首批666家企业复工率已超过95%；外资企业847家，复工率已达80%。

另外，重点产业链有序复工。吴金城介绍，汽车领域，上汽乘用车、上汽通用、上汽大众、特斯拉四家整车企业全面复工，基本实现连续稳定生产，每天下线整车约2000辆，带动上下游1100多家零部件配套企业恢复生产；汽车出口加快恢复，特斯拉复工以来，离港出口约4900辆整车；上汽集团出口1.5万辆整车。

集成电路领域，芯片制造企业一直保持90%以上产能，中芯国际、华虹集团、积塔半导体等保持满负荷生产，带动一批装备、材料、封测等产业链配套企业加快复工。

生物医药领域，联影医疗保持生产CT等大型医疗设备，产能利用率提高到80%；凯宝药业全力生产抗疫中成药“痰热清”，产能利用率达到100%；罗氏制药、君实生物、迪赛诺等重点企业恢复研发生产。

钢铁石化领域，宝钢股份、高桥石化等保持90%的高负荷连续生产，巴斯夫在上海各基地加快恢复生产能力和物流运能，产能稳定提升至70%。

防疫物资、民生用品等领域，企业加大防护服、口罩等防疫物资生产，部分产能翻倍；光明乳业稳定保持原奶生产和供应，在本市4家工厂全部恢复生产，产能利用率超过70%，保障市民生活需求。

同时，复工复产保障持续优化。

吴金城介绍，上海逐步扩大了车辆通行证、人员复工证的发放范围。交通物流方面，汽车、化工等重点产业链跨省物流运输成功率不断提高，长三角地区发车成功率达到90%以上。员工返岗方面，制发10万余张复工证，帮助企业员工有序返岗。产业链配套方面，建立苏浙沪跨省工作专班，协调2400余家长三角等兄弟省市在沪配套供应商复工及物流运输诉求。

有序推动复市复学

当前，上海考虑在现有复工复产的基础上，进一步扩大复工复产，有序推动复市复学，尽快恢复全市正常生产生活秩序。

吴清介绍，一方面，通过核酸筛查、转运隔离、医疗救治、环境整治等，持续巩固来之不易的防控成果。

另一方面，将根据疫情形势变化，有序恢复交通出行；超市卖场、便利店、百货商场有序恢复线下营业；理发、洗染服务也将逐步通过线上预约、线下错峰限流开放；优先安排有高考和中考任务的高三、高二、初三年级学生复学；医疗机构有序开放，进一步扩大安排限期手术和择期手术（紧急手术一直是开放的）；政务服务窗口有序开放，适当延长服务时间。

另外，吴金城表示，下阶段，随着全市疫情防控形势持续向好，将按照全市统一部署，巩固提升复工复产成果，不断朝着实现全面复工复产的目标努力。

一是加快创建“无疫工厂”“无疫园区”。指导企业强化疫情防控不放松，管得好才能放得开；坚持分类分区管理，划小管理单元，科学开展核酸抗原筛查，哨点前移，快速发现、及时处置疫情；逐步推动产业园区全面复工，扩大商业楼宇复工面，创建无疫园区、无疫楼宇，打通其和无疫小区之间的点对点班车通勤模式。

二是加快推进“点式复工”。针对企业提出的系统运维、设备维护、技术研发、专业服务等关键岗位员工返岗需求，积极创造条件，采取“点式复工”的方式，支持返岗处理相关业务。对于软件和信息服务业、生产性服务业等领域，采取“驻企办公+居家办公”相结合的复工方式。

三是加快推动各行业各领域协同复工复产复市。在全市经济运行与供应链维护工作协调机制下，经信、商务、发改、交通等多个部门已组成全市复工复产复市统筹推进机制，在重大工程、邮政快递服务、商场超市、商务楼宇、科研、外贸、建筑等领域，发挥“一行业一指引”促进作用，近期各部门陆续制定发布了本行业的复工复产指引和重点企业名单。