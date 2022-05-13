北京细化举措进一步压实“四方责任”（抓细抓实各项防疫工作）

本报北京5月12日电 （记者朱竞若、王昊男）相关在京单位发生聚集性疫情，社会面筛查仍有隐匿病例，当前首都疫情防控仍有不确定性。5月11日，北京全市核酸筛查1597万人，其中有8管混采阳性。北京市坚持“动态清零”总方针不动摇，5月12日，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组、首都严格进京管理联防联控协调机制决定：从5月13日开始，连续三天在12个区开展核酸筛查；针对防控工作中出现的漏洞短板，细化提出进一步压实“四方责任”的具体举措。筛管并举，从严从紧，北京市全力以赴以最快速度斩断病毒传播链条。

北京市近日多起疫情涉及企业、工地等在京单位。北京市细化提出进一步压实“四方责任”的具体举措。在压实单位主体责任方面提出三点要求：一是掌握基础信息，对各类人员信息建立常态化基础信息台账，确保“来源可溯、去向可追”。二是加强人员管理，做好线性工程人员、保安、保洁、钟点工、装修工、快递外卖小哥等流动性较大群体常态化防疫管理，强化群租房、大棚房、集体宿舍、工业大院等人员密集场所监督检查，合理降低人员密度。三是做好应急处置，本单位发生疫情后，要第一时间向行业主管部门和属地报告，迅速组建疫情处置工作专班，尽快全面彻底摸清人员底数、涉及点位等情况，配合做好流调溯源、落位筛查、排查管控等工作。

在压实行业管理责任方面，切实加强行业内、系统内防疫管理和监督检查，深入查找风险漏洞，强化应急处置能力建设，督促出现疫情的单位全力配合开展疫情处置。

在压实属地兜底责任方面，要求各区对属地疫情防控工作负总责，全面摸清辖区单位、企业等机构底数及人员情况，建立日常联络沟通对接机制，督促落实常态化防控要求。发生疫情后立即开展协同处置，做好定点救治、隔离观察、流调溯源、核酸检测等工作。

在压实个人防疫责任方面，要求在京人员接到涉疫信息提示、到访过涉疫风险点位、与涉疫风险人员有时空轨迹交集等情形，或个人及同住人员出现疑似症状的，要第一时间向单位、社区（村）报告。接到本人为密接、次密接等风险人员信息后，要原地不动，配合做好处置工作。

北京市政府新闻发言人徐和建表示，目前，北京市民生保障物资货源充足，外卖快递配送不停，请市民理性购物，不需要紧张。

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 03 版）