实践证明我们的防控措施科学有效（人民论坛）

近期上海市疫情每日新增感染者数量持续下降，疫情社区传播风险得到有效遏制；截至5月9日，80%以上感染者已经治愈出院，在院治疗人数低于7000人；商贸领域企业逐步推进复工复产，城市“烟火气”正在渐渐回归……经过各方共同努力，上海疫情走势趋稳向好，疫情传播得到有效控制，疫情防控取得阶段性成果。这是对“动态清零”的科学性、有效性的有力印证，是对“躺平”论调的有力反驳。

今年2月底以来，具有强传染性的奥密克戎变异株迅速蔓延，疫情点多、面广、频发，我国疫情防控工作面临武汉保卫战以来最为严峻的考验。面对疫情反复冲击，一些偏颇的声音值得警惕，或是认为感染奥密克戎变异株后，轻症和无症状感染者比例高，可以选择“放开”；或是认为奥密克戎变异株难防，不如一放了之；或是认为防疫成本高，没必要“大动干戈”。凡此种种，就是认为可以采取与病毒共存的所谓“躺平”策略。对此，我们必须清醒认识到，“动态清零”才是最佳方案，“躺平”必将付出巨大代价。

衡量一种大流行疾病的危害度时，群体的视角最为重要。目前，我国新冠疫苗接种总体进展顺利，但老年人、儿童的疫苗接种率还不够高，60岁以上老年人完成全程接种人数仅占老年人口的81.67%，疫苗接种率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障。以我国14亿多人的总人口基数、庞大老年人群体的现实国情，如果放任疫情传播，势必出现大量重症和死亡病例，进而挤兑全国的医疗资源，最终将造成人民生命、财产不可承受的损失。同时，放松防控将大幅提升病毒变异风险，而新的变异毒株出现后又可能带来新的威胁。

事实上，一些国家之所以选择放开防控，是由于找不到控制疫情的理想策略，加上经济下行、抗疫疲劳心态等复杂因素，“躺平”实际上是无奈的选择。然而，随即带来的后果是病例数激增、死亡病例数高企。有的国家宣布“与新冠病毒共存”计划，在法律意义上解除所有限制措施后，疫情持续恶化，感染水平升至历史最高，给医疗卫生系统带来沉重压力，目前其医疗体系仍处于艰难运转的状态。有的国家由于放任病毒传播，新冠肺炎死亡病例超过100万例，且有超过20万名儿童因父母或其他监护人在新冠肺炎疫情中身亡，不幸沦为“新冠孤儿”。在全球疫情尚未出现实质性好转时，就选择“躺平”，无疑是对科学的漠视，对抗疫斗争的复杂性和艰巨性的轻视，对公众生命权和健康权的极端不负责任。这也启示我们，“躺平”不可能“躺赢”，必会丧失我国前期来之不易的防控成果。

从经济角度而言，对凶猛疫情采取严格防控措施，难免会对经济社会发展造成一定的暂时影响。但必须认识到，只有疫情被有效控制住，经济发展和正常生活才能具备有利条件；疫情越早得到控制，经济发展所受影响就越小。我们应该自信地看到，我国疫情防控有良好的成本效益比。2020年，正因为我国在世界上“率先控制疫情”“率先复工复产”，才最终在主要经济体中“率先实现经济增长由负转正”；2021年，我国经济同比增长8.1%，两年平均增长5.1%，经济发展和疫情防控保持全球领先地位；今年一季度，我国国内生产总值同比增长4.8%，增速高于上年四季度0.8个百分点，经济运行总体实现平稳开局。这无可辩驳地证明，有效的疫情防控是经济发展的有力保障，稳固的防疫成果可以为经济增长营造稳定安全的发展环境。选择“躺平”，疫情势必会对经济社会发展产生严重冲击，势必会造成更大的损失。

“躺平”没有出路，坚持就是胜利。英国《每日电讯报》网站近日刊登文章指出：“如果计算最终的死亡人数，中国的死亡率很可能会低于大多数国家，而且为此付出的代价也小得多。”环顾全球，目前仍具备“发现一起、扑灭一起”条件的国家屈指可数，“动态清零”仍是现阶段基于我国当前疫情形势的最佳选择。实践证明我们的防控措施科学有效。保持战略定力，坚定必胜信心，抓早抓小抓基础，发现一起、扑灭一起，我们必能用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 03 版）