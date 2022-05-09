淘宝天猫推出亲子问诊服务 持续投入线下母婴室建设

5月8日母亲节，淘宝天猫宣布系列举措，表达对母亲与女性的敬意。这一系列举措包括推出亲子问诊服务、承诺持续投入线下智能母婴室建设等。据了解，今年母亲节，淘宝天猫没有设置平台级别的营销活动，重在送服务、送温暖，提升用户体验。

新上线的线上亲子问诊服务，由专业医生“坐镇”各大奶粉旗舰店，在线接受咨询，解妈妈的燃眉之急。天猫母婴亲子行业小二燕紫介绍，疫情期间，平台注意到在线问诊需求爆发式增长，其中90%的需求方是女性，儿科是被母婴人群咨询最多的科室之一。根据这一趋势，天猫母婴行业联合阿里健康，在飞鹤、雀巢等奶粉品牌旗舰店中设置亲子问诊入口，店铺会员任意下单购买商品，即可享受专业儿科医生免费问诊服务，60秒接诊，24小时在线。

同时，淘宝天猫还宣布，今年将持续投入智能母婴室建设，在各城市公共空间开设智能母婴室。母婴室中还提供纸尿裤、湿纸巾等小样，只需1分钱就可领取。预计到年底，智能母婴室将覆盖40座城市，优先覆盖儿童医院、高铁、机场等公共区域。截至目前，天猫母婴已联合商家推出400多家母婴室，过去一年已累计服务了100万妈妈。

随着跨境电商的普及，越来越多的消费者给妈妈购买进口商品作为母亲节礼物。为解决银发一族看不懂外文包装的痛点，天猫国际联合海外商家推出“中文翻译贴”，给原装进口商品配上中文便签，在保税仓发货时放进快递箱，消费者收到后可自行将便签贴到瓶身上。母亲节前夕，首批“中文翻译贴”重点覆盖针对银发族的进口保健类商品，未来会拓展至更多品类。

此外，今天的淘宝天猫页面暗藏母亲节“彩蛋”。在淘宝APP搜索“母亲节买什么”，页面会弹出弹幕：“你的陪伴是母亲节最好的礼物”。有网友惊叹，淘宝竟然不号召大家“剁手”，也是走心了，“一句问候的分量，不比一份贵重的礼物轻。“