巴西聚焦后疫情公共卫生创新

【国际战“疫”行动】

新冠肺炎疫情暴发以来，不仅冲击巴西本国经济社会发展，也对其科技创新格局造成了深远影响。后疫情时期，巴西政府将科技创新作为提振经济、加速发展转型的根本动力，聚焦公共卫生领域，培育未来经济增长新动能。

巴西新冠疫苗研发加速

巴西政府把科技创新作为战胜疫情的有力武器，加强应对公共卫生危机的科技保障，明确提出加强对新冠疫苗研发、疾病治疗和与健康相关研究及创新活动的支持。

2020年2月底，巴西宣布确诊首个新冠病例，国内一些知名医学机构立即组织顶尖专家参与对早期病例的研究。巴西阿道弗·卢茨研究所和圣保罗大学医学院的研究人员对两个早期新冠病例体内的病毒进行了基因测序。

巴西国家科学技术发展委员会专门设立了一项总额为5000万雷亚尔（约合1000万美元）的新冠专项基金，用于资助各大实验室开展相关研究。

为尽早控制新冠疫情，巴西积极推动有关新冠疫苗的国际合作。自2020年，位于圣保罗州首府的布坦坦研究所开始与中国科兴公司就克尔来福新冠病毒灭活疫苗的临床试验展开合作，助力巴西全国抗疫。2021年1月17日，巴西国家卫生监督局批准克尔来福疫苗在全国18岁及以上人群中使用。2022年1月，国家卫生监督局批准为6至17岁的儿童和青少年接种该新冠疫苗。

2021年初，巴西小城塞拉纳启动接种中国新冠疫苗的“S计划”。一年之后，参与这一中巴疫苗接种试验的布坦坦研究所发布公报，宣布“科兴疫苗使当地住院、重症和死亡病例数得以降低，是一款安全有效的新冠疫苗”。中巴疫苗合作成为共同抗击新冠疫情中最突出的一抹亮色。

面对居高不下的感染率，巴西政府加快了本国新冠疫苗的研发工作。2021年3月，布坦坦研究所宣布已研发出一款新的新冠疫苗，并于当天向巴西国家卫生监督局提出了开展临床试验的申请，成为巴西第一个100%国产的新冠疫苗。这款疫苗使用带有完整冠状病毒刺突蛋白的病毒载体来产生灭活的病毒，从而对疾病产生免疫。疫苗用的载体病毒是鸡新城疫病毒，病毒可在鸡蛋胚胎中大量复制，在禽鸟间有很高的传染性和死亡率，但不会在人体中引发症状，对人类不会构成生命威胁。里约热内卢联邦大学研发的国产新冠疫苗也已向卫生监督部门提出了进行人体试验的申请。

巴西卫生部马塞洛·凯罗加表示，自新冠疫情发生以来，本着安全、有效的要求，巴西医药科研人员聚焦病毒病原学、检测技术和产品、疫苗研发等领域，在梳理分析不同的技术基础和可能性之后，重点布局了灭活疫苗、核酸疫苗、减毒流感病毒载体疫苗等技术路线，科学有序地推动疫苗的研发工作，目前已取得阶段性进展。减毒流感病毒载体疫苗已经完成疫苗毒株的构建和质检方法的建立，正在进行质量工艺研究和质量鉴定。他强调指出，国产疫苗投入使用后将极大缓解巴西新冠疫苗供应紧张的问题，同时有能力为周边拉美国家甚至其他国家提供新冠疫苗，为全球新冠疫苗接种计划作出贡献。

聚焦公共卫生领域科技创新

受严重疫情影响，巴西多地相继出现了医疗资源紧张现象，许多医院人满为患、一床难求。巴西政府积极推动人工智能、云计算、大数据、物联网等领域发展，搭建新一代信息技术服务平台，推广远程医疗问诊，对于新冠肺炎的医疗救治、疫情防控乃至重塑社会秩序发挥了关键作用，也为推动产业优化升级带来了新的机遇。

圣保罗州政府全力推进“互联网+智慧医疗”发展，取得了积极成效。在公共卫生领域，圣保罗州已建成传染病疫情和突发公共卫生事件网络监察预警系统，疫情信息从发现到上报，时间从过去的5天缩短为现在的3小时。在医疗服务领域，圣保罗市已有15家公立医院实现了院内电子病历共享，十余家医疗机构开展了远程诊疗，提供区域影像诊断、标本检验、心电诊断、远程病历诊断服务。在综合监管领域，全州已开始推行医疗卫生机构和医师、护士电子证照检验制度，不同程度实现了区域内医疗卫生综合监管信息共享。

自疫情暴发以来，圣保罗市的多家医院紧急上线互联网医疗平台，专门设立了新冠病情远程会诊室，为患者提供远程问诊和病情咨询等服务。同时还开设了在线心理咨询、疫情动态发布、健康防护问答等板块，让患者在第一时间得到医疗帮助。

新冠疫情也进一步推动了巴西国内智慧医疗产业的发展和变革。基于移动互联、穿戴式设备、大数据等技术，巴西国内智慧医疗市场需求高速增长、规模迅速扩张。从诊断、监护、治疗到配药的医疗各个环节，一套全新的医院、患者、保险等的多方共赢商业模式不断完善，这给公共卫生领域带来重大变革和转型，带动产业发展新契机。