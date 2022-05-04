严控人员出京 中小学幼儿园推迟返校

新华社北京5月3日电（记者鲁畅、马晓冬）记者从3日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，随着“五一”假期临近结束，鉴于当前疫情形势，北京将严控4类人员出京，推迟中小学、幼儿园返校一周。

北京市委宣传部对外新闻处处长田伟介绍，为防止疫情外溢扩散，首都严格进京管理联防联控协调机制决定，近期北京市中高风险地区人员、有1例及以上感染者的街乡镇人员、封控区管控区和临时管控区人员、“北京健康宝”弹窗人员严控出京。其他人员非必要不出京，确需出京的，须持登机登车前48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码，机场、火车站将加强查验，对公路出京人员也将进行抽查。对于违反出京规定、造成疫情传播的，依法追究法律责任。

北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，“五一”假期后，北京市中小学、幼儿园、中等职业学校暂停到校上课一周（5月5日至5月11日），具体返校时间根据全市疫情形势综合研判后确定。此外，对将在5月进行的初三体育中考现场考试，将坚持以学生为本，按照健康第一、安全组织、公平公正的原则，视疫情情况合理安排考试时间，避免人员交叉、聚集；合理调整考试组织方式，或采取统一集中组织方式，或到考生所在学校内组织测试，最大限度方便考生、降低风险。

据悉，5月2日15时至3日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者53例。其中，管控人员50例，社区筛查3例。截至5月2日24时，朝阳区十八里店乡周家庄村近14天累计报告6例本土确诊病例；房山区长阳镇加州水郡东区社区金桥国际公寓近14天累计报告7例本土确诊病例。经北京市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，3日起将两地由中风险地区升级为高风险地区。

截至目前，北京全市共有高风险地区12个，中风险地区34个。