区域核酸筛查为“动态清零”提供保障

5月3日，北京市卫健委副主任李昂在市新冠肺炎疫情防控工作第323场新闻发布会上介绍，根据北京市疫情防控领导小组部署，3日至5日全市12个区连续开展三轮区域核酸筛查，3日的核酸筛查进展顺利。近期北京对常态化核酸检测进行了相应准备，各区将根据区域地理特点、人口规模与分布、人员流动等因素对采样点进行合理布局，目前采样点选址、设置、工作团队配套等工作正在进行。（相关报道见04版）

核酸检测是判断新冠病毒感染的“金标准”，是落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”要求的关键举措，也是实现“动态清零”的关键技术手段。北京市积极推进多轮区域核酸筛查，对常态化核酸检测进行相应准备，为尽快实现“社会面清零”及“动态清零”提供了有力保障。

大规模人群核酸检测是本轮战疫的重要策略。当前疫情防控面临复杂性、艰巨性、反复性的严峻形势，奥密克戎变异株具有传播速度快、隐性感染和轻症病例比例高等特点，容易造成大范围的传播。只有开展全员、多轮、高频大规模核酸检测，才能克服感染潜伏期漏检问题，把窗口期缩短在最短时间里，及时锁定阳性人群，特别是及时锁定无症状感染者，锁定风险区域和重点人群，迅速发现传染源、切断传播途径、快速控制疫情。本轮疫情出现以来，北京抓住大规模人群核酸检测这个精准防控的有效手段，根据核酸检测结果，实施分区分级差异化防控，目前北京已开展多轮区域核酸筛查，对发现风险、管控风险、阻断疫情传播发挥了重要作用。

核酸检测质量控制是精准防控的重要保障。我国高度重视核酸检测全流程质量的把控，先后印发了一系列重要文件，细化、规范化核酸检测工作，采取一系列举措确保检测结果准确可靠、结果报告及时有效。比如，将医疗机构、疾控中心、第三方实验室等各类核酸检测机构纳入质控、质评体系统一管理；对包括核酸检测组织管理者、采样人员、包装运输人员、检测人员、报告人员、质控人员、感控人员等在内的所有人员，均开展有针对性的培训；针对采、送、检、报流程，提出了一系列更加具体的要求，进一步提升核酸检测质量和效率。

目前，全世界只有我国可以通过大规模人群核酸筛查来迅速发现感染者，我国的核酸检测能力和可及性远高于欧美国家。北京市具有强大而可靠的核酸检测能力，这为人们战胜疫情增添了信心和底气。

广大市民应高度重视并按要求配合区域核酸筛查和常态化核酸检测工作。核酸检测是自我保护的关键防线，是每个市民应尽的义务，未按要求开展核酸检测和落实查验责任，造成疫情传播的，将被依法追究责任。广大市民要积极参与，应检尽检，按所在街道社区通知的指定时段，到有关采样点参加核酸检测。要规范佩戴口罩，主动出示本人当日“健康宝”，接受体温检测，服从现场工作人员调度指挥，按现场指引有序排队，与他人保持安全距离，即做即走。各级党政机关、事业单位工作人员以及国企干部职工要带头完成核酸检测，街乡及社区工作人员、志愿者、下沉干部、在职党员等要做好核酸检测的服务保障工作。

愈是关键时刻，愈要戮力同心。当前，北京正处于疫情防控最紧要关头，要用好用足核酸检测这个重要抓手，将防控体系织紧织密，我们一定能够最大限度降低疫情传播风险，牢牢掌握对疫情斗争的主动权。