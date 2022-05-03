上海全市开展环境清洁消杀

光明日报上海5月2日电（记者孟歆迪）5月2日举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市副市长刘多表示，近期，在国务院工作组和上海市委市政府的指导推动下，上海认真落实“人、物、环境”同防要求，在全市开展环境清洁消杀专项行动。

小区是居民每天居住生活的地方，扎实推进住宅小区环境清洁消杀也是专项行动的重中之重。刘多表示，一是抓好阳性感染者家庭终末消毒，在阳性感染者转运之后，组织专业力量，按照技术规范，对其居家环境和活动轨迹进行消毒，并加强消毒过程评价和效果评价；二是抓好阳性楼栋消杀，对阳性感染者所在楼栋内的楼道、电梯等公共空间和部位进行消杀；三是抓好小区环境预防性消杀，组织各街镇指导物业服务企业或社区队伍，对小区的公共空间和部位开展预防性消杀。

目前，上海日均出动消杀力量约16万人次、消杀面积约1.4亿平方米，实现了全市1.3万个住宅小区全覆盖。此外，针对大家关心的快递物品消杀问题，上海开展了专项行动，推动全市各小区设置快递物品集中消毒区域，日均消杀快递物品近100万件。

各类公共场所是人流、物流容易汇聚的地方，也是消杀专项行动的关键对象。上海对建筑工地、办公楼宇、商超、各类学校等十大重点场所全面进行预防性消杀；对于街面道路，在日常清洁的基础上，开展了两次“大冲洗”活动，累计出动保洁人员1.35万人次，高压冲洗车、洒水车等3400辆次，消除死角盲区2405处。

下一步，上海将加快推进阳性感染者家庭终末消毒、阳性楼栋消杀全覆盖，加强对基层消杀工作的支持，优化工作流程，规范操作手势，并兼顾居民个性化需求，努力做到及时高效、全面彻底。