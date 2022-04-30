上海第二批“白名单”企业1188家，已发1万多张电子复工证

4月30日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市经济信息化委总工程师张宏韬介绍了当前上海市复工复产工作的进展情况。

张宏韬说，上海坚持以龙头企业为牵引，以点带链，带动产业链供应链上下游逐步实现协同复工。当前，在做好疫情防控的前提下，复工复产工作已取得一定进展。首批“白名单”企业复工率超过80%，上汽集团各整车厂和特斯拉公司都稳定实现整车批量下线；中芯国际、华虹集团产能利用率持续保持在90%以上，有力带动了相关配套企业复工复产。

在总结完善前期工作的基础上，上海按照聚焦重点、有序推进的原则，持续保障汽车、集成电路、生物医药、化工新材料等重点产业链的恢复，日前又推出了第二批1188家“白名单”企业，有的区在此基础上也推进了一批符合条件的企业复工。后续将结合最新疫情防控和复工复产形势，修订完善《工业企业复工复产疫情防控指引》，继续做好指导和支持。对于企业和社会普遍关心的问题，我们也加快支持解决。

一是有序推动人员返岗。为方便重点企业人员返岗，我们运用数字化方式，在本市“随申办”上启用了电子“复工证”（复工复产人员返岗电子通行证），集成身份信息、单位信息、有效时间内核酸阴性证明等信息，返岗员工向社区“亮证”实现放行，并通过企业专车等方式点对点全闭环返岗。“复工证”由相关企业向区主管部门集中申领，已发放了超过1万张“复工证”，加上有关区支持部分企业组织的集中返岗等方式，近期全市重点企业新增返岗人员超过4万人，使企业员工得到了有效补充。

二是缓解物流运输问题。针对企业原材料及零部件运输供应等环节，落实全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定的相关要求，通过办理车辆通行证，帮助企业打通市内外交通物流。相关企业根据实际需求向所在区或集团等申请办理市内、市外通行证，经审核在“随申办”上生成车辆电子通行证，实现动态校验个人信息、核酸抗原信息和路线信息等功能，提高查验便利度和增强区域互信。同时，在兄弟省市支持下，上海围绕汽车、化工等物流需求高的行业，组成了跨省工作专班；还设立跨省生产物资中转站，在防疫安全的前提下，打通区域生产物资运输通道。总体看，跨省物流畅通程度正在持续向好。

三是努力做好服务保障。在国家部委工作组指导下，全力帮助企业打通复工复产中的难点和堵点，通过建立问题清单和销项机制、供应链红黄灯机制等，推动符合防疫要求的重点企业复工复产，确保复工企业不停产。

张宏韬表示，下一步，上海市区两级政府有关部门将继续支持和帮助企业，在人员返岗和轮换、核酸检测、防疫和生活物资储备等方面做好服务工作，为更多企业复工复产创造条件。