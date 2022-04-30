愿做战“疫”的点点星火

疫情防控工作到了关键时期。4月11日，我接到通知，工作地点从绿华镇的天鹅苑隔离点变为长兴岛隔离点，开始实施“21+7+7”的工作新规。这已经是我第3次进驻隔离点了，每天要做的就是登记信息、查验核酸、测量体温、询问症状……虽然工作繁忙而琐碎，但还是有几件小事给我留下了深刻的印象。

到长兴岛隔离点的第三天，我们这里来了一位密接人员。他心里很忐忑，不停地问我：“万一核酸检测结果呈阳性了怎么办？”我耐心劝导他：“目前确诊的都是轻症，经过7到10天的治疗就会好。”给他复测核酸时，虽然结果确认是阳性，但由于前期给他做好了思想工作，他没有表现得特别恐慌，而是坦然地住进了方舱医院接受治疗。

到隔离点的第五天，我上门给一位阿姨测体温。阿姨不好意思地告诉我，她刚从方舱医院“转阴”出院，现在这里监测7天，很怕传染给我们。我听了心里挺感动的，告诉她没有关系，因为她现在已经康复了，而且我们也做好了防护措施，一般不会被传染。当临别时，阿姨真诚地对我说“谢谢，辛苦你们了”时，自己连日来的工作压力立刻就化作了努力工作的动力。

疫情之下，单位里的每位同事都奋战在不同的工作岗位，包括在全乡开展核酸采样，支援浦东、长兴、城桥的核酸采样，支援方舱、集中隔离点的医务护理……大家都在为疫情防控忙碌着。面对连续的高强度防疫工作和个别群众的不配合、不理解，我们也曾受过委屈、有过抱怨，偶尔也会有些失落，但与此同时，我们得到了更多人的理解和尊重。

我是一名抗疫工作人员，同时也是一个5岁孩子的妈妈，丈夫也是抗疫一线的后勤保障人员。从3月初疫情暴发开始，我们就把女儿送到新河镇的奶奶家照顾，如今已经38天没有亲手抱过她了。刚开始同孩子视频通话时，她都哭着问我们什么时候回家，我们只能哄着她：“爸爸妈妈去打怪兽了，等打完怪兽，我们就带好吃的回去……”作为妈妈，我不想错过孩子成长过程中的点滴瞬间，但能够在城市有难、人民有需要的时候挺身而出，我一辈子都会觉得很骄傲。我想等女儿长大后，也会为爸爸妈妈所做的事情感到骄傲吧。

疫情面前，没有人是孤岛，我们愿意做一点点萤火，去汇聚成那满天的星河。疫情一定会过去，期待摘下口罩后那一张张笑脸。