上海：出院出舱人员如何做好返家消毒与防护？这里有几点提示

央广网上海4月28日消息（记者杨静 林馥榆）近日上海出院出舱人员不断增多，如何做好返家消毒与防护？对此，上海市环境整治消杀工作专班、市爱国卫生运动委员会办公室、市疾病预防控制中心、市健康促进中心特别作出相关提示。

一、返家途中

返家（居住地）途中应全程佩戴一次性医用口罩或医用外科口罩，避免与同行人员交谈，下车后及时做好手卫生。

二、小区门口

1、小区门口应设置一个相对独立的区域供行李消毒，并由专人负责行李消毒。

2、消毒时对行李外包装使用1%—3%的过氧化氢、250mg/L二氧化氯或500mg/L的含氯消毒液进行喷洒，每个面均喷到，喷至表面均匀潮湿。

3、行李消毒后放置30分钟，由专人送还返家人员。

三、到达住处

1、到家后将随身物品放置在阳台通风处，换下的外衣、鞋子，也放置在阳台通风处，及时使用流动水和洗手液（或肥皂）洗手，并沐浴更衣。

2、可将外衣、鞋子和更换下来的衣物分类使用250mg/L二氧化氯或500mg/L的含氯消毒液浸泡消毒30分钟，再进行清洗。

3、随身行李如无需要，建议放置14天后再打开。