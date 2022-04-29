国家卫健委：疫情防控是一项总体战 必须增强大局意识 坚持全国一盘棋

人民网北京4月29日电 （记者张文婷）今日，国新办就坚持“动态清零”，做好疫情防控工作这一主题举行发布会。围绕落实“动态清零”政策可否因地制宜、适当变通这一问题，国家卫生健康委副主任李斌在会上做出了回答。

他表示，疫情防控是一项总体战，必须增强大局意识、坚持全国一盘棋，只有疫情被有序地控制才能为人民生命健康提供坚实的保障，才能为正常的生产生活创造有利的条件。只有各地坚持“动态清零”不动摇，努力控制住本地的疫情，才能赢得全国疫情防控的全面胜利。

李斌提到，如果个别地方“动态清零”不坚决果断，搞变通，病毒就可能在当地生根，导致当地疫情迅速扩散，导致疫情外溢，甚至出现跨区域的传播，成为疫情的“传播器”和“放大器”，造成人民生命财产的重大损失，严重影响经济社会的发展。

李斌指出，在坚持“动态清零”总方针不动摇的前提下，鼓励地方根据当地的疫情形势和特点，探索总结一些好的经验和做法，进一步提高疫情防控的科学精准的水平，努力用最小的成本取得最大的防控效果。