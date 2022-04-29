“15分钟活动圈” 提升疫情防控大数据分析效率

科技日报讯 （记者张蕴 通讯员朱晓明）近日，国网西宁供电公司依托基于电力数据的城市公共资源配置情况分析，更新了西宁市疫情静态管理期间城区范围内核酸检测点、重点商超及便利店等相关资源分布情况，形成西宁市各地区静态管理期间“15分钟活动圈”分析报告，助力提升疫情防控大数据分析效率，为政府部门决策提供数据支撑。

据了解，此前由该公司研发的基于电力数据的城市公共资源配置分析成果,分析了教育、医疗卫生、文化体育、商业服务等资源配置均衡程度，得出居民“15分钟生活圈”反映公共资源服务效能，为市政规划、经济研判、服务民生提供辅助决策。

疫情防控静态管理期间，该公司积极发挥基于电力数据的城市公共资源配置情况分析与应用成果的效能，发挥大数据资源分析优势，对全市数条疫情防控区、疫情核酸检测站点及重点商超及便利店逐一定点落位，制作时空数据分布地图，坚持每天更新，根据疫情变化进行空间落位，及时制作疫情防控布点专题地图，用于区域防控标绘底图和决策参考。

“疫情防控相关部门可根据分析报告，准确掌握城区内相关生活保障点及核酸检测点分布情况，并对下一步开放相关保障点提供可靠数据支撑。”国网西宁供电公司数字化实验室相关负责人庄友淳说。

下一步，该公司将进一步挖掘和发挥电力数据和政企数据的融合价值，打破行业的“数据孤岛”，实现对疫情防控的全面感知，为做出符合实际的科学决策提供实证支撑，从而实现整体把握和优化资源配置，提升疫情防控治理能力。同时，加强与市大数据服务管理局及其他政企单位的合作，有效地为政府、企业的管理决策提供辅助，提升政府治理能力和民生服务水平。