多因素导致H3N8禽流感病毒偶发跨物种传播

4月26日，国家卫生健康委通报河南一名4岁男童感染H3N8禽流感病毒，后续对感染者密接人员的医学观察和采样检测结果显示无异常。

国家卫健委在通报中指出：全球既往在马、狗、禽和海豹上检测出H3N8病毒，但未见H3N8人间病例报道。

本该在禽类中传播的H3N8禽流感病毒为什么能使人类发病？这种病毒如何能跨物种传播？后续会不会发生人与人的传播呢？

H3N8为什么能让人发病？

新冠大流行让不少人明白，病毒表面的蛋白“钥匙”如果能打开人体细胞表面的蛋白“锁”，就能侵入细胞，造成感染。

新冠病毒的“钥匙”是S蛋白，而流感病毒的“钥匙”之一是HA蛋白，这些蛋白就像“蒺藜”上的倒钩能钩住细胞，并把自己融合进去，但人流感病毒和禽流感病毒能“钩住”的受体不同。

中国科学院院士高福在其专门解读流感病毒的科普书中做了详细解释：禽流感病毒HA蛋白质的主要细胞受体是α-2，3-半乳糖苷唾液酸受体，而人流感HA蛋白质的主要细胞受体是α-2，6-半乳糖苷唾液酸受体。人的上呼吸道细胞里有后面这种受体，下呼吸道中有前面那种受体，通常情况下禽流感病毒不易深入人下呼吸道，即使抵达也会被组织黏液束缚住，难以传播。

但也不排除有一些禽流感病毒有结合α-2，6-半乳糖苷唾液酸受体的能力，H3N8就是其中的一种。

在《2009—2013年中国H3N8亚型禽流感病毒生物学特性研究》的学术论文中，对出现在我国的29株H3N8禽流感病毒进行了受体结合特异性分析，发现它们对两种受体都具有结合能力。研究者认为：当前我国流行的H3N8禽流感病毒具有感染人类并且在人群间传播的潜在风险。

可见，部分H3N8禽流感病毒本身具备感染人的能力，而真正造成感染并引发发病还与感染病毒载量的大小、被感染者本身的身体条件等其他相关。

流感病毒如何跨物种传播？

“流感病毒实现跨物种传播一般是需要积累核心的突变。”一位持续追踪禽流感病毒演变规律的研究人员告诉科技日报记者，病毒在传播与演化的过程中同步在积累突变，有可能导致跨物种传播。

以2013年在我国传播的H7N9为例，相关单位研究发现其由鸡、鸭的禽流感病毒重配而成。高福在书中详解：对H7N9病毒的溯源研究发现，病毒可能直接从鸡体内发生重配，获得了感染人类的能力直接演化成新型的流感病毒。

此外，由于流感病毒宿主类型多样，猪、犬等都被认为是其重配的“混合器”。一份《H3N2与H3N8亚型犬流感病毒研究进展》的报告显示，犬的多数组织细胞具有人与禽流感病毒的唾液酸受体，曾出现过感染犬的流感病毒在HA位点中发生了多个氨基酸特异性变异，推测其是造成跨物种传播的原因。

后续会在人群中传播吗？

国家卫健委的通报显示已组织专家开展风险评估，认为此次疫情为一次偶发的禽到人的跨种属传播，发生大规模传播流行的风险低。

跨物种传播之后是不是就会造成人与人之间的传播？前述研究人员表示，前者是后者的必要条件，但不是充要条件。也就是说跨物种传播发生后才有可能发生人际传播，但并不一定会造成人与人之间的传播。根据文献报道，只有少数几种禽流感病毒跨物种传播到人，并造成了非常有限的个别家庭聚集性病例。综合判断而言，H3N8人传人的可能性、概率尚不知，应保持警惕，公众在日常生活中仍应尽量避免直接接触活禽类产品，更不要接触病死禽类。

与此同时，大数据、模型分析等高科技手段已被用于禽流感病毒的追踪和示警中。此前刊登在《美国国家科学院院刊》的我国学者研究显示：通过分析禽流感的变异可以推算病毒在各省份间的传播和进化历史，进而归纳出病毒在全国范围的传播规律，找到其与活禽贸易、野鸟迁徙之间的关系，或能有效预测禽流感的传播风险。