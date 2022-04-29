上海保障涉疫垃圾日产日清

本轮疫情上海实施封控管理以来，新冠肺炎定点医院、发热门诊、集中隔离收治点等产生的涉疫垃圾和封控区产生的专项生活垃圾大幅增加。

数据显示，上海涉疫垃圾从本轮疫情前的每天308吨增至近期每天超1400吨，专项生活垃圾也从2月的日均73吨增至近期每天3300吨。

为守牢疫情防控的“最后一公里”，上海持续提升涉疫垃圾收运处置能力，保障日产日清。

上海市绿化市容局副局长唐家富介绍，上海对出现阳性感染者、实施封闭管控楼栋的生活垃圾，实施专项清运并直送焚烧厂进行无害化处置，相关人员采取严格防护措施，清运作业强化全程消杀。

上海城投环境公司承担着全市中心城区和宝山、闵行等9个区的封控小区专项生活垃圾转运任务。为避免潜在风险，城投环境对普通生活垃圾与专项生活垃圾采取双链条、错峰分级分类的转运模式。在老港基地北码头设置专项垃圾专用泊位，专人、专车、专用桥吊实施作业；开通应急运输通道，直运焚烧厂进行处置。

“公司从3月中旬进入闭环管理状态，采用‘白+黑’收运模式，守牢防疫最后一公里。”上海环境集团固体废物处置公司党总支书记包海宾介绍，公司承担着全市6700余家医疗机构、40余家定点医院、近200个方舱医院的医疗废物收运处置工作，加上500余个集中隔离点、10个港口集中居住点以及虹桥、浦东机场国际航班和上海港国际航行船舶的涉疫垃圾收运处置，日均处置量达1130吨。

上海市生态环境局介绍，上海已建成3座医疗废物集中处置设施，总能力为392吨/天。上海公共卫生临床中心也配套建设了医疗废物自行处置设施。另外，以生活垃圾焚烧设施作为医疗废物应急处置的依托，应急处置能力超过1500吨/天。

唐家富表示，上海市绿化市容局要求各区在落实防疫要求的基础上，组织环卫一线作业人员尽快复工复产。根据全市管控区域调整情况，同步安排道路保洁、垃圾清运作业力量，力争垃圾日产日清。

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 02 版）