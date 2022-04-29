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长春吉林两市有序恢复正常秩序

2022年04月29日08:34 来源：人民网－人民日报

　　本报长春4月28日电  （记者朱思雄、祝大伟、郑智文）4月28日零时起，长春市逐步解除全市社会管控，有序恢复正常生产生活秩序。吉林市自28日零时起有序恢复城区生产生活秩序。

　　3月初以来，面对迅速蔓延的疫情，吉林省坚持“动态清零”总方针不动摇，来自国家工作组（含专家组）、部队及12个省区市的33支队伍、5849名医护人员驰援吉林，4月14日实现了全省各市州疫情防控社会面清零目标。

　　为确保疫情不反弹，吉林省科学精准明确解封程序。长春市每天将根据疫情变化情况，对封控区、管控区、防范区范围进行精准动态调整。4月28日零时，首先放开防范区。长春、吉林两地实行“一城市一策、一县（市、区）一策”，梯次解除区域管控。

　　吉林省将扎实推进“解封不解防”各项措施落实，落实社会面服务重点人员闭环管理，近一个时期，长春市主城区（含九台区）、吉林市主城区要每三天进行一次核酸检测，长春、吉林两市其他县（市、区）每七天进行一次核酸检测。

　　为稳步做好恢复社会生产生活秩序各项工作，吉林省将坚持“一企一策”“一业一策”制定复工复产方案，党政机关、国有企事业单位恢复正常办公秩序，涉及民生的银行、快递、外卖、物流尽快正常营业，优先放开复工复产交通保障线路，梯次放开生产生活需求主要线路，谨慎放开仍有疫情风险地区交叉线路。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月29日 02 版）
(责编：乔业琼、杨迪)


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