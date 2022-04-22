大江东｜00后UP主当“楼长”，崩溃大哭、“光宗耀祖”全体验

【“特殊精神 特殊担当”——上海抗疫系列故事之四十八】

在B站拥有270万粉丝的00后UP主“拉宏桑”最近火出圈了。

因为在楼组群里试探问了一句“楼长是干什么的”，她便一下子被推举成“拉楼长”。

“上一次做管理工作，还是高中的英语课代表”，现在，她肩负起“全楼的希望”。为了给邻居们留下一个稳重的形象，她将微信头像改成一朵盛开的莲花，微信名也改成“一生平安”。

但没几天，她便“暴露”了。所有邻居都知道，小区里有位百万UP主（B站视频博主的称呼）楼长，一些叔叔阿姨也好奇地冲进B站看她。

拉宏桑在视频中记录了从“光宗耀祖”到崩溃大哭的楼长经历。大江东工作室独家采访拉宏桑，以下是她做楼长一个月里的心路历程——

最开始，我以为楼组长就是在群里发发沟通信息，没想到还是繁重的体力活。日常工作包括“喊楼”——一遍遍喊居民下楼做核酸，分发抗原试剂并回收，频繁奔跑于楼栋和居委办公室之间，领物资或传递信息。即使没任务时，我也时刻紧盯手机，居委有什么通知，或楼栋里有人@我，我都立马停下手头的事，先处理“公事”。

我今年大三，这段时间都在家上网课。做楼组长，对我来说是个特别的经验，一下子锻炼了多方面技能。

首先是沟通能力。最近，楼栋里好多居民抵触做核酸，我们楼栋一直全阴，大家有些厌了。“楼长，你和居委去说说，我们楼栋不要做核酸啦！”不少居民在群里建议。我“噔噔噔”跑去沟通，居委姐姐立马回绝，“不行！”

我很困惑，不知道该站在哪一边。楼组长，要为居民服务，可帮助居委会分担工作，也是为居民好——好矛盾啊！倚小卖小，我只好在群里“卖惨”，“哀嚎”大家行行好——邻居们觉得没必要为难我，也就都下来做了。实在无法下楼的居民，如刚做完手术的阿姨，行动不便的高龄老人，我尽量做好统计，和居委和医护人员沟通好，上门做核酸。

楼里有个阿姨说，我特别适合做楼组长，“大家看小姑娘这么可怜，就都配合了。要换一个强势的，还真不一定。”

也有情绪崩溃的时候。那天核酸采样，正好下雨，医护已经就位，不停催我喊居民，我也不停地催居民下楼。可大家下来很慢，有些就不下来。关键我们楼的对讲机信号还很差，讲半天人家也听不清……负面情绪这种东西会无限增生，那天做完核酸回到家，我再也绷不住，大哭了一场——就出现了从“光宗耀祖”到崩溃大哭的那期视频。

不过，有负面情绪发泄出来就好了。封控这么多天，谁都难免会有些情绪。我们楼有居民看我的视频，知道我心情不好就爱吃东西，就投喂了我好多食物。楼下阿姨给我发微信，“今天我们家做红烧肉，我给你端一碗。”居委姐姐很怕我不会做饭，没东西吃，叫我去居委吃饭。都是这些天来特别暖心的事。

相处这么多天，我从楼道里的“小透明”，变得和每家每户都很熟悉了。他们一下楼，即使戴着口罩，我也能立马认出是哪一户。

自从知道我是B站百万订阅量UP主，大家都有所期待。一方面觉得自家楼的事情要被几百万观众看到，一定要树立模范楼形象。另一方面，经常有人在群里@我，让我整点事儿，活跃活跃气氛。有次我给他们表演了吃柠檬。我们群里之前潜伏着一位隔壁楼栋居民，我问为什么潜伏，人家说就是想看我，很开心……

虽然，对于居民们的诉求，我未必能提供实质性帮助，但能给大家带去些许欢乐，缓解焦虑情绪，也不错啊！

有个居委叔叔和我说，“我当时看不上你的，觉得根本不行。现在看，你还挺靠得住，工作比刚开始要好了。”我好几次和居委姐姐“哭喊”：我不想当楼组长了！她都安慰我，“你做得很好了，确实很辛苦，但你一定可以的！”

楼栋居民也一个劲和我说，要我继续当楼组长，叔叔阿姨还说，等疫情结束，要给我开个party……我有点瑟瑟发抖，哈哈！

社会上有形形色色的人，你没办法让所有人想法和你一样，也不能因为生气不满就拒绝沟通了。哭，解决不了任何问题，真心和真诚的付出，总会有回报。我现在还在当楼长，还要继续剪片子，事情好像多得做不完……

（本文图片均来自拉宏桑视频截图）