姚飞：以科技赋能 助力保险业高质量发展

“2022保险科技合规与高质量发展创新研讨会”近日在北京举办。中国保险学会党委委员、副会长姚飞在会上提出，当前保险行业在由高速发展向高质量发展的转型过程中也面临多重压力，要进一步将保险科技与保险业务相结合，总结和反思经验教训，守住合规底线，以科技赋能，助力保险业转型与高质量发展。

姚飞介绍，受疫情影响，近年来行业增长速度持续走低，发展面临一定的困难，但保险业长期持续向好的基本面没有改变，存在很大增长空间。结合内外环境变化，保险市场经历了恢复发展、快速发展和松绑创新的阶段，当前保险行业已进入合规发展时期。保险业在由高速发展向高质量发展的转型过程中也面临着多重压力，需要进一步将保险科技与保险业务不断融合，对保险业核心价值链、商业模式、经营模式进行重塑。

“金融科技是保险机构突出重围的法宝。”姚飞认为，近年来，多家保险公司转变经营策略，利用大数据、人工智能推动保险数字化转型升级，促进线上线下业务相结合。随着保险科技的迅猛发展，保险金融机构数字化转型持续推进，产品和工具应用日趋丰富，服务效率和包容性大幅提升。此外，监管机构不断出台多项政策，支持保险科技发展，现代保险科技已经成为金融保险业态改革的重要推动力量。与此同时，在发展过程中要总结和反思以往的经验教训，保障保险科技未来发展行稳致远。

“顺应合规经营和高质量发展时代要求是保险行业面临的新挑战。”姚飞说，严监管、重处罚已成为行业市场中的重要监管特征，如何守住合规底线，使保险科技发展和经营走在安全轨道上是当前面临的重要课题。在投资、发展和应用保险科技时，要以使生活更美好、更便利、更安全为出发点，坚持开放与包容共赢，以科技赋能，助力保险业转型与高质量发展。