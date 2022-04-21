近八成消费者呼吁加强治理低俗营销

低俗营销在实现火速“出圈”、获取巨大流量的同时，也在一定程度上影响了商业环境和社会风气。对于这种以社会利益为代价，不顾社会公序良俗的营销方式，该如何进行治理？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan.com)发布的一项有2005名受访者参与的调查显示，69.4%的受访者认为低俗营销会引起不正当竞争，不利于市场规范发展，68.3%的受访者认为会影响社会风气，对未成年人产生不良影响。对此，79.6%的受访者呼吁加强对低俗营销的治理。69.7%的受访者认为商家不能对低俗营销道歉了之。

69.7%受访者认为商家不能对低俗营销道歉了之

在北京工作的90后吴浩认为，低俗营销之所以被大众认定为低俗，肯定存在不符合社会基本价值观的地方，是不健康的，尤其是现在的营销多是通过网络传播，受众非常广，不少是青少年儿童群体，这些低俗广告会对他们的价值观形成产生不良影响，“这种低俗营销的流行，会破坏社会的整体风气”。

90后张明君在南京一家出版公司工作，他觉得这种低俗营销会破坏市场正当竞争，“如果处罚不力，或者社会大众默不作声的话，会让更多商家趋之若鹜”。

调查显示，对于低俗营销，69.4%的受访者认为会引起不正当竞争，不利于市场规范发展，68.3%的受访者觉得会影响社会风气，对未成年人产生不良影响。其他还有：破坏商家的品牌形象，被消费者抛弃(53.6%)，可能涉及虚假宣传，损害消费者权益(40.9%)等。

南开大学法学院博士生导师、司法与社会研究中心主任陈兵教授指出，低俗营销所带来的不良影响很多，其中最重要的有两点：一是低俗营销的受众不少是三观尚在发育中的年轻人，二是其他企业在看到低俗广告的收益之后，也可能会采取相同的营销策略，形成恶性循环，“这也是低俗营销大量出现的原因”。

在低俗营销引发争议后，不少商家就会发表道歉声明认错，调查显示，69.7%的受访者认为商家不能对此道歉了之。

95后王安然不认可商家这种道歉了之的做法，“仅凭一纸声明的道歉，与其获得的收益相比显得力度太轻了，而且等到这件事情的热度过去，很有可能会再犯”。王安然认为，商家应该拿出具体的措施，体现整改的诚意，而不能仅仅发个道歉声明就想要了结此事。

79.6%受访者吁请加强对低俗营销的治理

王安然认为，除了商家要拿出整改的诚意外，更要有具体措施对低俗营销现象进行整治。比如完善相关法律法规，对这种打擦边球、游走于灰色地带的低俗营销进行界定，有关部门对低俗营销的商家和产品进行通报批评，从而起到震慑作用。

调查中，79.6%的受访者呼吁加强对低俗营销的治理。

吴浩觉得相关平台也应负起一定的责任，“平台应落实监管和审核责任，对于商家的低俗营销产品及时进行处置，严重的话，对商品进行下架处理，对商家进行警告，甚至拉入经营黑名单”。

陈兵认为，遏制低俗营销需要从立法和执法两方面加强。在立法方面，首先要提高罚款的数额，至少要做到企业进行低俗营销不至于获得收益。其次，要及时出台相应的配套规定，明确何谓淫秽色情、何谓违反公序良俗。在执法方面，提高执法效率。如要使低俗营销不至于获得收益，一方面要提高罚款数额，另一方面也要阻止其获得负面热度，这就要求执法部门必须敏锐、迅捷、及时响应，避免不良营销大范围扩展。“提高效率需要执法部门加强监管力度，做到线上与线下监管相结合，不断提高监管能力，建设全方位、多层次、立体化的监管体系”。

调查中，对于整治低俗营销，受访者的建议有：加大对低俗营销的处罚力度(72.1%)，进一步明确商业营销的底线和边界(66.8%)，加强市场监管和审查力度(64.6%)，消费者树立维权意识，对低俗营销“零容忍”(58.2%)，商家坚守底线，维护品牌形象(36.4%)等。

张明君感觉网友对这种低俗营销广告已经有些见怪不怪了，“有些人甚至把它当作一种娱乐方式，认为无伤大雅，但这也在一定程度上鼓励了低俗营销的出现”。张明君觉得，对于大众来说，一方面要提高自身的审美情趣，另一方面应对低俗营销持“零容忍”的态度，让低俗营销失去生长的土壤。

受访者中，男性为40.0%，女性为60.0%。00后占24.7%，90后占44.1%，80后占25.9%，70后占4.7%。（王志伟）